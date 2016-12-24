МГУ им. Н. П. Огарева открыл свое представительство в Индии

13 апреля МГУ им. Н. П. Огарева впервые открыл свое представительство за рубежом - в Индии. Это позволит реализовать широкий спектр совместных образовательных, научных и культурных проектов, направленных на развитие российско-индийских отношений.

Представительство Мордовский госуниверситет открыл на базе группы образовательных учреждений имени Рао Пахлады Сингха - стратегического партнера ВУЗа. Здесь работают около 6,5 тысяч преподавателей и сотрудников и учатся порядка 50 тысяч студентов. Офис представительства располагается в городе Махендергарх неподалеку от столицы Индии — Нью-Дели.

Кроме обмена образовательными и научными технологиями представительство позволит коллективу МГУ им. Н. П. Огарева сопровождать индийских студентов на их родине во время прохождения практики. Также продолжается и работа по созданию центра русского языка. В ближайшее время на его базе стартуют курсы для всех тех, кто хочет поступать и получать высшее образование в России.

«В соответствии с подписанным нами и исполнительным директором группы Маниш Рао соглашением, основными направлениями совместной работы будут внедрение и коммерциализация научных разработок мордовских ученых, имеющих прикладное значение для экономики Индии, организация совместных академических мероприятий и многое другое. У такого вида сотрудничества большие перспективы, поэтому мы и дальше будем наращивать контакты с дружественными странами», — отметил ректор МГУ им. Н. П. Огарева Дмитрий Глушко.

На данный момент в Мордовском госуниверситете уже обучается 890 граждан Индии. Почти все они — 885 человек, обучаются по программе «Лечебное дело» на английском языке. Более 250 из них — переехали в Мордовию из Украины после начала специальной военной операции и продолжили свое обучение уже в Саранске.