Военный комиссар Мордовии рассказал о весенней призывной кампании

9 апреля в республиканском Пресс-центре прошел брифинг с военным комиссаром Мордовии полковником Игорем Тихомировым. Мероприятие было посвящено итогам осенней призывной кампании, вопросам подготовки граждан к военной службе и проведению в регионе призывной кампании «Весна-2024».

Подводя итоги осеннего призыва 2023 года, военный комиссар рассказал, что задание штаба Центрального военного округа на укомплектование Вооруженных Сил России и воинских формирований других федеральных органов по количественным и качественным показателям выполнено. Военный комиссариат республики занял I место в Центральном округе.

«Хочется сказать слова огромной признательности всем, кто вместе с сотрудниками военных комиссариатов принимает участие в выполнении этой сложной и важной для нашей страны задачи - главам районов, врачам, всему составу призывных комиссий», - отметил Игорь Валерьевич.

С апреля начали свою работу призывные комиссии. Планируется направить для прохождения военной службы более 1000 человек. Отправка призывников со сборного пункта республики будет проходить с 15 апреля.

«Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооруженных Сил и других воинских формирований на территории России. В новые регионы (Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области), для участия в СВО военнослужащие проходящие службу по призыву, направляться не будут», - подчеркнул военный комиссар.

Молодые люди из Мордовии будут проходить службу во всех видах и родах войск по всей территории страны: сухопутные войска, ракетные войска стратегического назначения, воздушно-космические силы, воздушно-десантные и войска Национальной гвардии, подразделения пограничной службы. Большинство призывников будут направлены в учебные подразделения для освоения военной техники и получения военно-учетной специальности, а затем продолжат службу в соответствии с полученной подготовкой. В том числе будут комплектоваться научные роты военно-инновационного технополиса «Эра» (город Анапа).

В августе 2023 года президент России подписал Федеральный закон № 439-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» о повышении призывного возраста и возраста пребывания в запасе. С 2024 года предельный возраст призыва вырос с 27 до 30 лет. Минимальный возраст остался прежним – 18 лет. Граждане, которым 27 лет исполнилось в 2023 году, призыву не подлежат, они уже являются военнообязанными запаса. К нововведениям относится и то, что пограничные силы вновь будут комплектоваться военнослужащими по призыву.

В военном комиссариате Мордовии организована работа «горячей линии» для населения по вопросам проведения призывной кампании: (8342) 38-55-14