40% призывников из Мордовии отправлены в элитные части Вооруженных Сил РФ

Глава Мордовии Артём Здунов 8 апреля провел встречу с руководством военного комиссариата республики. Во встрече участвовали главный федеральный инспектор по РМ Анатолий Гулин, вице-премьер Алексей Ежов, представители Администрации Главы РМ и Правительства РМ и кабинета министров.



Открывая встречу, Артём Здунов поздравил сотрудников военных комиссариатов с профессиональным праздником, поблагодарил за работу на благо Родины. «Мы с вами - в единой команде, всегда помогаем друг другу, потому что находимся на государевой службе, - сказал руководитель региона. - Благодарю сотрудников военкоматов, кто выезжает в зону СВО, оказывает поддержку нашим ребятам на передовой, работает с их семьями».



В прошлом году из Мордовии призвано более 1,5 тысячи юношей - они служат во всех родах войск от Калининграда до Владивостока. Как подчеркнул Артём Здунов, 40% наших призывников отправлены в элитные части Вооруженных Сил. Более 500 курсантов из Мордовии проходят обучение в высших военных учебных заведениях. Все это - результат патриотической работы с подрастающим поколением, развития юнармейского движения, кадетских и казачьих классов.



За многолетний добросовестный труд представителям военного комиссариата республики были вручены награды.



Военный комиссар республики Игорь Тихомиров поблагодарил Артёма Здунова за внимательное отношение к нуждам комиссариатов и выделение средств на закупку оборудования, проведение ремонтных работ, обеспечение антитеррористической защищенности военкоматов.



На встрече обсудили итоги работы военных комиссариатов Мордовии в минувшем году, проведение призывных кампаний, а также направления дальнейшего взаимодействия с органами власти республики.