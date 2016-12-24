Состоялась рабочая встреча Артёма Здунова с региональным омбудсменом по правам ребенка Натальей Юткиной

8 апреля Глава Мордовии Артём Здунов встретился с Уполномоченным по правам ребенка в Республике Мордовия Натальей Юткиной. Детский омбудсмен представила руководителю региона доклад об итогах работы в минувшем году, а также обозначила ряд проблемных вопросов в сфере охраны прав и интересов детей.

В частности, обсуждалась возможность создания в регионе центра дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями здоровья. Подобные центры предполагают оказание временной краткосрочной помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов. В таком организованном пространстве ребенок находится под присмотром в то время, когда родителям необходимо решить организационные или бытовые вопросы, сходить на собеседование и многое другое.

Было отмечено, что важнейшие права ребенка – это право на жизнь и семью. Наталья Юткина рассказала, что за последние десять лет около 25 тысяч детей пережили развод родителей: «Зачастую семьи распадаются очень сложно, и дети становятся невольными свидетелями этих событий. В Мордовии слабо развита служба медиации – не только по психологической помощи, но и помощи в примирении сторон».

В связи с этим детский омбудсмен предложила организовать службу медиации, а также создать кабинеты медиативной помощи в ЗАГСах и районных судах.

Кроме того, Артём Здунов и Наталья Юткина обсудили меры соцподдержки, в том числе для детей с орфанными генетическими заболеваниями. Также речь шла о необходимости актуализировать нормативно-правовые документы, касающиеся выплат детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.