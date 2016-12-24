Саранский индустриальный парк «Светотехника» прошел аккредитацию Минпромторга РФ

Индустриальный парк «Светотехника» в Саранске прошел аккредитацию Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и будет включен в реестр индустриальных парков страны.

Это позволит парку претендовать на меры государственной поддержки:

- субсидию на развитие коммунальной и промышленной инфраструктуры будущего парка

- получение налоговых преференций для управляющей компании и резидентов индустриального парка при поддержке Правительства Республики Мордовия.

«Поздравляю всех причастных, старт хороший, но впереди еще много работы. Ждем новых результатов и достижений», - сказал заместитель Председателя Правительства РМ Батыр Эмеев.