Глава Мордовии поздравил жительницу Саранска со 100-летним юбилеем

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Артём Здунов принял участие в сессии совета депутатов Саранска
Артём Здунов отметил в телеграм это знаменательное событие:
«У Анастасии Алексеевны Цыгановой из Саранска сегодня большое событие - исполняется 100 лет!
17-летней девушкой она уже ковала Победу в тылу, трудилась на швейной фабрике. После войны повстречала свою судьбу - супруга Николая Григорьевича. Вместе воспитали двух сыновей. Сейчас у Анастасии Алексеевны 12 внуков и правнуков.
От всего сердца поздравляю с юбилеем - здоровья, тепла и заботы родных и близких!»
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