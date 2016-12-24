Глава Мордовии поздравил жительницу Саранска со 100-летним юбилеем

Артём Здунов отметил в телеграм это знаменательное событие:

«У Анастасии Алексеевны Цыгановой из Саранска сегодня большое событие - исполняется 100 лет!

17-летней девушкой она уже ковала Победу в тылу, трудилась на швейной фабрике. После войны повстречала свою судьбу - супруга Николая Григорьевича. Вместе воспитали двух сыновей. Сейчас у Анастасии Алексеевны 12 внуков и правнуков.

От всего сердца поздравляю с юбилеем - здоровья, тепла и заботы родных и близких!»