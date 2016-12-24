В Саранске ведется модернизации сетей водоснабжения и водоотведения

Саранский «Горводоканал» в своей деятельности реализует производственную и инвестиционную программу по модернизации, реконструкции и капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения города. В 2024 году планируется отремонтировать сети холодного водоснабжения протяженностью 9,34 км на сумму 20,5 млн. рублей, а также сети водоотведения 2,1 км на сумму 36,2 млн. руб. Об этом в телеграм сообщил Председатель Правительства Мордовии Дмитрий Поздняков.

«В рамках социально-экономического развития Республики Мордовия предусмотрена модернизация очистных сооружений. Помимо этого, ведутся работы по реконструкции канализационных сетей юго-западной части города. Общий объем финансирования в модернизацию систем водоснабжения и водоотведения в рамках обозначаемых программ в текущем году составит более 1 млрд. 281 млн. рублей.

Проведение данных работ позволит улучшить инфраструктуру водоснабжения, а также обеспечить улучшение качества услуг водоснабжения для жителей нашего города».