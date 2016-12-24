На вопросы жителей Мордовии ответил ректор МГУ им. Н. П. Огарева

3 апреля в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте прошел прямой эфир с ректором МГУ им. Н. П. Огарева Дмитрием Глушко на тему «Приемная кампания-2024».

Дмитрий Глушко рассказал, что в этом году прием будет вестись на 2 782 бюджетных места, это на 70 мест больше, чем в 2023 году. На программы бакалавриата и специалитета по очной форме - 1 615 бюджетных мест, на 156 больше, чем в прошлом году.

Документы можно подавать с 20 июня различными способами, самый удобный дистанционный вариант – через личный кабинет на официальном сайте университета или через портал Госуслуги (супер-сервис «Поступай в ВУЗ онлайн»). В прошлом году из 22 тысяч заявлений более 70% были поданы именно дистанционно.

Подробно ректор остановился на новых перспективных направлениях подготовки и специальностях вуза, так как это актуально для будущих студентов и тех, кто продолжит свое обучение в магистратуре.

С целью инновационного развития региона в 2023 году разработаны и утверждены следующие образовательные программы высшего образования: 38.04.08 Финансы и кредит, профиль «Финансовые технологии и аналитика» – первая онлайн программа магистратуры; 38.04.02 Менеджмент, профиль «Спортивный менеджмент».

Будет начат прием на направление подготовки бакалавриата «Продукты питания животного происхождения» (21 бюджетное место).

В эфире прозвучал вопрос «Кто имеет право поступить в МГУ без вступительных испытаний?»

Такая привилегия есть у героев России; у награжденных тремя орденами Мужества; детей погибших или получивших увечье участников СВО, либо удостоенных звания Героя Российской Федерации; детей медицинских работников, умерших в результате инфицирования COVID-19 при исполнении ими трудовых обязанностей. Также по вузовским экзаменам на места в рамках отдельной квоты имеют право поступать дети участников СВО и военнослужащих, направленных в другие государства.

Дмитрий Глушко обозначил новшество приемной кампании 2024 года - порядок поступления в рамках целевой квоты. Теперь заключение договора полностью переходит на онлайн-платформу «Работа в России». Квота пользуется особым спросом, фактически, это специализированная подготовка с учетом специфики деятельности будущего работодателя, к тому же дополнительная стипендия и гарантированное трудоустройство.

Еще одно важное событие - в мордовском вузе открылся военный учебный центр. Пройти обучение по программам военной подготовки могут студенты очной формы обучения, начиная со 2-го курса. После окончания университета молодым людям присваивается воинское звание и они отправляются в запас.

Родители будущих студентов спрашивали и о бытовых условиях: возможность получения общежития, организация питания. Университет предоставляет общежитие всем желающим. Недавно полностью обновлен комбинат питания университета, также открыты несколько новых кафе, столовых с разнообразной кухней.

Ректор МГУ им. Н. П. Огарева подчеркнул, что поддерживает инициативы своих студентов, приветствует их участие в выборе направлений развития родного вуза. В 2023 году студенты и аспиранты получили гранты более чем на 30 миллионов рублей.