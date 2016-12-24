Председатель Правительства России рассказал о мерах поддержки семей с детьми

Михаил Мишустин выступил в Госдуме РФ с отчетом о работе Правительства за 2023 год. Премьер-министр подробно рассказал о принимаемых мерах по защите материнства и детства, а также о помощи семьям с детьми. Сейчас в нашей стране разрабатывается целостная система поддержки.

«Конечно же, главным шагом нашего Правительства в сфере поддержки родителей и детей является запуск нового нацпроекта «Семья», который создается по инициативе Президента России. Он обеспечит помощь семьям, начиная с момента беременности и рождения ребенка, а затем на всех этапах его взросления. Уже сейчас в нашей стране предусмотрено единое пособие, которое предоставляется ежемесячно с учетом материального положения каждой семьи», – прокомментировала Уполномоченный по правам ребенка в РМ Наталья Юткина.

На сегодняшний день в России единое пособие назначено на 11 млн детей и примерно на 400 тыс. будущих мам.

Михаил Мишустин отметил, что в этом году увеличилось ежемесячное пособие родителям по уходу за ребенком до 1,5 лет. Теперь оно достигает почти 50 тыс. рублей. А максимальная сумма помощи по беременности и родам выросла до 565 тыс. рублей. Продолжает действовать и программа маткапитала. На первого ребенка его размер составляет больше 630 тыс. рублей, а на второго – 830 тыс. рублей. Также упрощается процесс получения поддержки.