Артём Здунов встретился с детьми и педагогами из Белгородской области

3 апреля Глава Мордовии Артём Здунов побывал в региональном Штабе общественной поддержки, где посетил мероприятия Недели семейных МФЦ и встретился с детьми и педагогами из Белгородской области.

Неделя семейных многофункциональных центров стартовала 1 апреля во всех субъектах страны по инициативе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и при поддержке партии «Единая Россия». Главная цель – информирование населения о ресурсных возможностях этой площадки.

В республике Семейный МФЦ работает на базе приюта «Надежда». В течение всей Недели здесь будут проходить мероприятия для детей и родителей. 1 апреля уже состоялись тренинги «Прежде всего мы - родители!» и «Азбука семейного общения», 2 апреля в рамках круглого стола обсудили вопросы межведомственного сотрудничества, чтобы сделать взаимодействие с семьями простым и прозрачным.

Мероприятия в рамках Недели оценил Артём Здунов. На площадке Штаба общественной поддержки РМ педагоги-психологи проводили актуальные тренинги для подростков, а специалисты Семейного МФЦ – мастер-классы по рисованию в технике оригами и парикмахерскому искусству. Неделя семейных МФЦ продлится до 7 апреля.

Также Артём Здунов пообщался с тренерами и спортсменами, прибывшими из Белгородской области. 32 легкоатлета и три педагога недавно приехали в нашу республику в числе почти 200 жителей приграничного региона. Для ребят организованы экскурсионная программа, знакомство с городом и республикой, посещение культурных и спортивных объектов.

Глава Мордовии рассказал, что наш регион спортивный – обладает современной инфраструктурой. Также республика славится своей системой образования – готовит специалистов по различным направлениям, важным для промышленности, находится в топе регионов страны по олимпиадному движению, уровню школьной подготовки.

«Обратите внимание на наши вузы, время летит быстро – скоро уже нужно будет поступать. Параллельно надо заниматься спортом – у нас для этого хорошие условия. Мы любим культуру – в республике процветают театры, они много гастролируют. Город добрый, республика безопасная и красивая, - сказал Артём Здунов. - Мы очень рады вас видеть! Для нас важно, что происходит постоянный обмен, а значит, вместе мы растем. Вы всегда можете надеяться на наше братское плечо».

Тренер-преподаватель Валентина Долгополова рассказала, что встретили делегацию очень радушно, условия размещения и тренировок замечательные. «Мы здесь счастливы, попали в настоящую сказку! Чувствуем, что мы не одни, а значит, победа будет за нами», - сказала педагог.

Спортсменка Юлия Баранова поделилась, что уже пять лет занимается легкой атлетикой и поблагодарила за гостеприимство. В рамках учебно-тренировочных сборов, которые проходят в Мордовии, она планирует улучшить свои результаты и спортивный разряд. «Свою профессию хочу связать со спортом. В Саранске мы хорошо тренируемся, развиваемся. Побывали на экскурсиях – было очень познавательно», - отметила Юлия.

Артём Здунов дал важный совет – накапливать разные связи с людьми, в том числе и из Мордовии – они пригодятся в жизни. Он также посоветовал рассмотреть в качестве места обучения один из вузов республики.

«Спасибо за возможность тренироваться в таких прекрасных условиях, - сказал призер областных соревнований Захар Стрябков. – За несколько дней, что мы здесь, я узнал новое о республике, ее столице. Считаю, что важно знать историю братских народов».

Тренер-преподаватель Игорь Савчук поблагодарил губернатора Белгородской области и Главу Мордовии за организацию этой поездки, подготовку в прекрасных тренировочных условиях. Он рассказал, что в Белгородской области проводится Яковлевский марафон в честь героев Курской битвы, и пригласил Артёма Здунова поучаствовать в следующем состязании: «Ждем к нам в гости!»

В завершение встречи Артём Здунов вручил гостям памятные подарки. «Будем дружить, обогащать и поддерживать друг друга в самые непростые времена», - сказал он.