Мэр Саранска сообщил о подтопленных участках в городском округе

«Мы с любовью и трепетом относимся к нашей стране»
В Саранске прошел праздничный концерт, посвященный 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией
Информацией о паводковой обстановке в столице Мордовии градоначальник поделился в телеграм.
«По ЕДДС вчера поступило сообщение о резком подъеме воды в реках Инсар и Тавла и о подтоплении земельного участка по ул. Моховая. Эвакуирована семья, им предоставлено временное место для проживания.
На данный момент бригадой МП г.о. Саранск «СпецСервис», сотрудниками Администрации г.о. Саранск и КУ г.о. Саранск «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» осуществляется круглосуточное дежурство и контроль за уровнем воды в реках Инсар и Тавла, а также за паводковой обстановкой на территории г.о. Саранск.
На гидротехническом сооружении на р. Инсар, принадлежащем филиалу Мордовский ПАО «Т Плюс», подняты 2 затвора. Уровень реки Инсар составляет 1,6 м.
Подтоплено несколько приусадебных участков по ул. Моховая, и по ул. Набережная в р.п. Луховка.
На улицах Кузнецкая, Лескова, Партизанская (г. Саранск) наблюдается выход грунтовых вод на приусадебные участки.
В р.п. Ялга участок дороги по ул. Полевой Стан подтоплен, организован круглосуточный пост наблюдения за ситуацией. Осуществляется перевоз населения (1 ед. техники - КАМАЗ).
Около стадиона «Старт» подтопило канализационно-насосную станцию. Место огорожено, контроль за обстановкой осуществляют сотрудники МП «Саранскгорводоканал».
В районе ресторана «Мордовское подворье» вчера, 2 апреля в 20:00 подняты затворы водопропускного устройства для понижения уровня воды на р. Саранка.
Низководный мост через р. Инсар по ул. Рабочей, по которому с 25 марта движение транспортных средств прекращено, подтоплен».
Поделиться в соц. сетях:
В Саранске прошел праздничный концерт, посвященный 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией
Артём Здунов принял участие в сессии совета депутатов Саранска
Это отметил Президент Владимир Путин во время запуска крупнейшего в России завода по производству мясных снеков
Артём Здунов – об итогах выборов Президента России
Артём Здунов вручил награды работникам культуры Мордовии
Артём Здунов принял участие в расширенной коллегии Минлесхоза Мордовии