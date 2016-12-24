Мэр Саранска сообщил о подтопленных участках в городском округе

Информацией о паводковой обстановке в столице Мордовии градоначальник поделился в телеграм.

«По ЕДДС вчера поступило сообщение о резком подъеме воды в реках Инсар и Тавла и о подтоплении земельного участка по ул. Моховая. Эвакуирована семья, им предоставлено временное место для проживания.

На данный момент бригадой МП г.о. Саранск «СпецСервис», сотрудниками Администрации г.о. Саранск и КУ г.о. Саранск «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» осуществляется круглосуточное дежурство и контроль за уровнем воды в реках Инсар и Тавла, а также за паводковой обстановкой на территории г.о. Саранск.

На гидротехническом сооружении на р. Инсар, принадлежащем филиалу Мордовский ПАО «Т Плюс», подняты 2 затвора. Уровень реки Инсар составляет 1,6 м.

Подтоплено несколько приусадебных участков по ул. Моховая, и по ул. Набережная в р.п. Луховка.

На улицах Кузнецкая, Лескова, Партизанская (г. Саранск) наблюдается выход грунтовых вод на приусадебные участки.

В р.п. Ялга участок дороги по ул. Полевой Стан подтоплен, организован круглосуточный пост наблюдения за ситуацией. Осуществляется перевоз населения (1 ед. техники - КАМАЗ).

Около стадиона «Старт» подтопило канализационно-насосную станцию. Место огорожено, контроль за обстановкой осуществляют сотрудники МП «Саранскгорводоканал».

В районе ресторана «Мордовское подворье» вчера, 2 апреля в 20:00 подняты затворы водопропускного устройства для понижения уровня воды на р. Саранка.

Низководный мост через р. Инсар по ул. Рабочей, по которому с 25 марта движение транспортных средств прекращено, подтоплен».