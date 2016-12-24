В Саранске устанавливают новые скамейки с изображением символа города

«Вместе смело идем вперед!»
Артём Здунов – об итогах выборов Президента России
Об этом в телеграм сообщил глава городского округа Игорь Асабин.
«В Саранске на набережной реки Саранки сегодня устанавливают новые скамейки.
Рабочие муниципального предприятия «Зеленое хозяйство « выполняют монтаж форм малой архитектуры в местах отдыха вдоль набережной.
Скамейки с изображением символа города изготовили по проекту Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства.
Всего в г.о. Саранск будет установлено 100 таких скамеек».
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов – об итогах выборов Президента России
Это отметил Президент Владимир Путин во время запуска крупнейшего в России завода по производству мясных снеков
Артём Здунов принял участие в расширенной коллегии Минлесхоза Мордовии
Артём Здунов принял участие в сессии совета депутатов Саранска
Артём Здунов вручил награды работникам культуры Мордовии
В Саранске прошел праздничный концерт, посвященный 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией