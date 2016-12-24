В Саранске устанавливают новые скамейки с изображением символа города

Об этом в телеграм сообщил глава городского округа Игорь Асабин.

«В Саранске на набережной реки Саранки сегодня устанавливают новые скамейки.

Рабочие муниципального предприятия «Зеленое хозяйство « выполняют монтаж форм малой архитектуры в местах отдыха вдоль набережной.

Скамейки с изображением символа города изготовили по проекту Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства.

Всего в г.о. Саранск будет установлено 100 таких скамеек».