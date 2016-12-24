Депутат Госдумы РФ от Мордовии Юлия Оглоблина пошла учиться на тракториста

Заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам, член Генсовета партии «Единая Россия» Юлия Оглоблина сообщила о том, что начала обучение по программе профессиональной подготовки и переподготовки трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства на площадке РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева. Ее цель – изучение изнутри системы подготовки механизаторов для совершенствования законодательства в этой части. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

«Я продолжаю тему совершенствования нормативной базы подготовки механизаторов и водителей для АПК. Проблема нехватки специалистов в отрасли остается. Чтобы понять, как найти золотую середину – научить будущего тракториста-машиниста управлять техникой и сделать это максимально доступно для молодежи, решила пройти путь своими ногами и записалась на курсы переподготовки», ­– сообщила парламентарий.

Юлию Оглоблину ждет три месяца обучения теории и практике управления сельскохозяйственными машинами и экзамен по завершении обучения. Как лидер Российского союза сельской молодежи она также уверена, что ее пример может показать молодым людям, что для работы в АПК, где механизаторы очень востребованы, есть все возможности.