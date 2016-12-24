Глава Мордовии наградил врачей, вернувшихся из Каланчакского района Херсонской области

Очередная бригада мордовских врачей вернулась из Каланчакского района Херсонской области - почти два месяца они оказывали там медицинскую помощь.

26 марта с ними встретился Глава Мордовии Артём Здунов. Во встрече также приняли участие первый заместитель Председателя Правительства Мордовии Галина Лотванова и министр здравоохранения республики Олег Маркин.

«Спасибо каждому из вас за работу, честное отношение к делу, верность профессиональному долгу, - сказал руководитель республики. - За время работы вашей бригады 7 тысяч 300 пациентов получили медицинскую помощь, в их числе более 1200 детей. Это огромный труд!»

Впервые для оказания специализированной медицинской помощи в Каланчак выезжал врач акушер-гинеколог. Врачом-хирургом за два месяца было проведено 145 экстренных и плановых оперативных вмешательств.

Также, по просьбе администрации Каланчакской ЦРБ, силами специалистов нашего региона продолжается оказание квалифицированной офтальмологической помощи населению.

Местные жители с благодарностью воспринимают каждый приезд врачей из Мордовии.

«Спасибо, что поверили в нас и доверили оказание медицинской помощи жителям братского Каланчакского района. И пациенты, и местные врачи очень благодарны, что мы помогаем. Будем помогать и дальше», - сказала заместитель главного врача Ардатовской районной больницы Ольга Чичайкина.

В беседе с Главой Мордовии также приняли участие офтальмолог Республиканской офтальмологической больницы Александр Клочков, педиатр Детской поликлиники №1 Елена Фарченкова, врач общей практики Краснослободской районной больницы Елена Артыкова, акушер-гинеколог Темниковской районной больницы Олег Зырянов, педиатр Детской поликлиники №3 Анастасия Милюкова, хирург Республиканской больницы имени С.В. Каткова Владимир Шалин, невролог поликлиники №2 Равиль Якупов.

Все доктора были награждены Благодарностями Главы Республики Мордовия.

25 марта к исполнению своего профессионального долга на территории Каланчакского района приступила новая команда врачей из Мордовии – это терапевт, хирург, педиатр, невролог и врач ультразвуковой диагностики.