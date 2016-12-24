В Саранске с 25 марта закрывают движение по низководному мосту через реку Инсар

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В столице Мордовии с 25 марта до 30 апреля будет прекращено движение транспортных средств по мосту через реку Инсар по улице Рабочей для обеспечения безопасности населения при пропуске весенних вод. Об этом информирует саранская мэрия.
На этом участке будут установлены соответствующие временные дорожные знаки.
При нормализации уровня воды в реке ограничение движения по низководному мосту может быть снято раньше обозначенного срока.
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