Для уборки снега в Саранске привлекут технику хозяйствующих субъектов

«С возвращением!»
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Об этом в телеграм сообщил Председатель Правительства Мордовии Дмитрий Поздняков.
«Сегодня заседание республиканского Правительства начали с обсуждения одной из актуальных для всех жителей республики тем - состояние дорог в столице Мордовии и в муниципальных районах.
На текущей неделе ожидаемые положительные температуры позволят произвести уборку дорог, тротуаров от наледи и снежных накатов, а также уборку снега в общественных местах. В связи с этим Государственному комитету по транспорту и дорожному хозяйству поручил максимально усилить работу в муниципалитетах и г.о. Саранск, воспользоваться погодными условиями. Кроме того, необходимо организовать совместную работу с хозяйствующими субъектами, привлекать их технику».
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Артём Здунов встретился с бригадой врачей, вернувшихся из Каланчака
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