В Саранске над расчисткой улиц от снега работает 107 единиц техники

Эти данные в телеграм приводит мэр столицы Мордовии Игорь Асабин.

«Все коммунальные службы города работают в усиленном режиме!

В Саранске снова снегопад, а это значит, что все эти дни коммунальные службы города работают с максимальным привлечением техники и людей.

Спецтехника продолжает подметание дорог и тротуаров и обработку противогололёдными материалами.

За сутки использовано 270 тонн пескосоляной смеси и 6 тонн реагента Бионорд.

Механизированная расчистка дорожно-транспортной сети от снега организована во всех районах Саранска, задействовано 107 единиц техники.

1032 рабочих сегодня убирают дворы, тротуары, подходы к остановкам и пешеходным переходам.

Благодарю рабочих, которые в данный момент трудятся для комфорта жителей. Отдельное спасибо всем, кто дежурил в ночь!»