В Саранске над расчисткой улиц от снега работает 107 единиц техники

«Рузаевский район – стратегический»
Артём Здунов принял участие в сессии совета депутатов Рузаевского района
Эти данные в телеграм приводит мэр столицы Мордовии Игорь Асабин.
«Все коммунальные службы города работают в усиленном режиме!
В Саранске снова снегопад, а это значит, что все эти дни коммунальные службы города работают с максимальным привлечением техники и людей.
Спецтехника продолжает подметание дорог и тротуаров и обработку противогололёдными материалами.
За сутки использовано 270 тонн пескосоляной смеси и 6 тонн реагента Бионорд.
Механизированная расчистка дорожно-транспортной сети от снега организована во всех районах Саранска, задействовано 107 единиц техники.
1032 рабочих сегодня убирают дворы, тротуары, подходы к остановкам и пешеходным переходам.
Благодарю рабочих, которые в данный момент трудятся для комфорта жителей. Отдельное спасибо всем, кто дежурил в ночь!»
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Артём Здунов принял участие в сессии совета депутатов Рузаевского района
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