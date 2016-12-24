В Саранске 27 января пройдет общегородской День здоровья

Об этом в телеграм сообщил мэр столицы Мордовии Игорь Асабин.

«Уважаемые жители и гости Саранска!

Приглашаю вас на общегородской День здоровья, который состоится 27 января.

Из-за аномальных холодов мы перенесли проведение спортивного праздника с 5 января на 27 января.

Начало спортивно-массовых мероприятий:

В 11:00 - в парке культуры и отдыха Пролетарского района, в парке Ленинского района, в Экопарке на Моховой

В 12:00 - на Стадионе «Саранск» (ул. Ульянова, 24д)

Для гостей и участников Дня здоровья подготовлена концертная и спортивная программы. Участники могут принять участие в соревнованиях по перетягиванию каната, зимнему футболу на снегу, конькобежному спорту, лыжным гонкам.

Мероприятия ориентированы на массовый семейный отдых.

Среди семей с детьми и школьников на всех запланированных площадках будут проведены спортивно – развлекательные мероприятия «Веселые старты».

Детальный план мероприятия опубликуем позже.

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин объявил 2024 год в России Годом семьи. Спортивные праздники приобщают семьи вести здоровый образ жизни, заниматься физкультурой и спортом; воспитывают в детях с самого раннего возраста привычку следить за своим здоровьем, любовь к физическим упражнениям, вырабатывают спортивный характер и волю к победе. Общие спортивные интересы сплачивают семьи. Занятия спортом - здоровая семья».