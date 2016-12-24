В Саранске 27 января пройдет общегородской День здоровья

День образования Мордовской автономии
В Доме Республики вручили высокие государственные награды
Об этом в телеграм сообщил мэр столицы Мордовии Игорь Асабин.
«Уважаемые жители и гости Саранска!
Приглашаю вас на общегородской День здоровья, который состоится 27 января.
Из-за аномальных холодов мы перенесли проведение спортивного праздника с 5 января на 27 января.
Начало спортивно-массовых мероприятий:
В 11:00 - в парке культуры и отдыха Пролетарского района, в парке Ленинского района, в Экопарке на Моховой
В 12:00 - на Стадионе «Саранск» (ул. Ульянова, 24д)
Для гостей и участников Дня здоровья подготовлена концертная и спортивная программы. Участники могут принять участие в соревнованиях по перетягиванию каната, зимнему футболу на снегу, конькобежному спорту, лыжным гонкам.
Мероприятия ориентированы на массовый семейный отдых.
Среди семей с детьми и школьников на всех запланированных площадках будут проведены спортивно – развлекательные мероприятия «Веселые старты».
Детальный план мероприятия опубликуем позже.
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин объявил 2024 год в России Годом семьи. Спортивные праздники приобщают семьи вести здоровый образ жизни, заниматься физкультурой и спортом; воспитывают в детях с самого раннего возраста привычку следить за своим здоровьем, любовь к физическим упражнениям, вырабатывают спортивный характер и волю к победе. Общие спортивные интересы сплачивают семьи. Занятия спортом - здоровая семья».
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