Глава Мордовии осмотрел в Краснослободске новое производство компании «Верстакофф»

24 января в рамках рабочей поездки в Краснослободский район Глава Мордовии Артём Здунов приехал на завод промметизделий, который входит в Группу компаний «Верстакофф». Здесь открылся новый производственный цех.

На сегодняшний день предприятие - один из ведущих производителей металлической и производственной мебели, стеллажей, металлических шкафов различного назначения.

Завод оснащен современным металлообрабатывающим оборудованием отечественного и импортного производства. На предприятии работает персонал с многолетним стажем и большим опытом работы в сфере металлообработки - более 150 человек. Все это позволят выпускать продукцию высокого качества.

Предприятие достигло серьезных экономических показателей. В 2023 году с линий было отгружено продукции почти на 450 млн рублей. Заводу удалось увеличить этот показатель по сравнению с 2022 годом на 47 %.

Глава Мордовии осмотрел заготовительный участок и цех сборки. Инвестиции в проект составили около 110 млн рублей, из которых 80 млн - на оборудование.

Генеральный директор ООО «Торгово-производственная компания «Верстакофф» Игорь Силин рассказал, что продукция завода пользуется устойчивым спросом и распространяется по всей территории России и СНГ через дилеров и официальные представительства, находящиеся более чем в 60 городах России. Высокое качество мебели из металла, простота в эксплуатации, конкурентные цены позволили компании зарекомендовать себя как надежного поставщика.

«Продукция, выпускаемая в новом цехе, - автоматизированные мобильные вертикальные склады - практически не имеет аналогов и очень востребована. Ниша освободилась после ухода с российского рынка иностранных производителей. Все программное обеспечение, конструктив - разработка наших инженеров из Саранска и Москвы. За счет нового цеха создано около 50 новых рабочих мест», - рассказал Игорь Силин.

Артём Здунов подчеркнул: компания заняла новую большую нишу. «Рынок огромный, потому что надо и машины оборудовать, и лаборатории. Есть зарубежные аналоги, но зачем их возить издалека, если можно делать в Краснослободске, - сказал Глава республики. - Но есть ограничение - людей не хватает. Предприятию требуется 70 сотрудников разных специальностей. Поставим задачу перед Министерством образования и Министерством труда на предстоящей коллегии».

Руководитель республики пожелал производственникам не снижать набранных темпов, расширять номенклатуру и рынок поставок.