Александр Голянин назначен Министром энергетики и ЖКХ Республики Мордовия

23 января Главой Мордовии подписан Указ о назначении Министром энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Республики Мордовия Александра Голянина. С сентября 2023 года он исполнял обязанности руководителя ведомства.



Артём Здунов пожелал Александру Голянину удачи в работе на одном из самых непростых участков. Он также поручил новому министру активно подключиться к работе с управляющими компаниями - это первичное и очень важное звено взаимодействия коммунальных служб с жителями.



Александр Александрович родился в 1970 году в поселке Головино Судогодского района Владимирской области. Окончил Мордовский госуниверситет им. Н.П. Огарева по специальности «Технология машиностроения» в 1993 году и Московский университет потребкооперации по специальности «Бухгалтерский учет и аудит» в 1999 году.



Трудовую деятельность начал инженером-конструктором в ОАО «Рузхиммаш» в 1993 году. В период с 2006 по 2008 годы работал в Республиканском центре утилизации вторичного сырья, Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства г.о. Саранск. С 2008 по 2013 годы – начальник управления городского хозяйства, заместитель директора департамента городского хозяйства Администрации г.о. Саранск.



С 2018 по 2019 годы работал Первым заместителем Министра ЖКХ, энергетики и гражданской защиты Республики Мордовия, с 2019 по 2023 год - на руководящих должностях в коммерческом секторе.