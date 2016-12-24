Артём Здунов провел встречу с новым руководителем Саранского телевизионного завода Александром Долбневым

«Рузаевский район – стратегический»
Артём Здунов принял участие в сессии совета депутатов Рузаевского района
Глава Мордовии Артём Здунов 23 января провел рабочую встречу с новым руководителем Саранского телевизионного завода Александром Долбневым. Обсуждались планы работы предприятия в 2024 году, в том числе в рамках гособоронзаказа, а также перспективные направления производства продукции гражданского назначения, развитие которых позволит обеспечить предприятие стабильным объемом работы. В их числе – производство оборудования для станций сотовой связи.
Также перед новым руководством стоит задача обеспечить дальнейшее развитие высококонкурентных научно-технических разработок.
«Во всем можете рассчитывать на нашу поддержку», - подчеркнул Артём Здунов.
Павел Рыков, предыдущий руководитель Саранского телевизионного завода, возглавил управляющую компанию созданной в республике особой экономической зоны.
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