Мордовия входит в ТОП-5 рейтинга органических регионов России

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Роскачество представило обновленный рейтинг субъектов Российской Федерации по количеству сертифицированных производителей органической продукции. Количество органических регионов за 2023 год увеличилось за счет новых участников рейтинга – Республика Адыгея, Иркутская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Москва теперь присутствуют на органической карте страны.
Органическая продукция – выращенная или изготовленная без применения синтетических пестицидов, синтетических минеральных удобрений, антибиотиков, гормонов роста и прочего. В России именно получение сертификата в аккредитованном органе дает право производителю называть свою продукцию органической и маркировать ее соответствующим образом, размещая знак «Органик» (белый лист на салатовом фоне) на упаковке.
На начало 2024 года первенство, по данным Роскачества, по-прежнему удерживает Воронежская область. В регионе сертифицировано 14 производителей органической продукции. Второе место разделили Краснодарский край и Московская область - по 13 производителей. Тройку лидеров замыкают Новосибирская, Ярославская и Калужская области - по 8 производителей.
Следом идут Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Республика Мордовия, Республика Татарстан (по 7 производителей) и Алтайский край (6 производителей). Рывок в этом году сделала Республика Адыгея (сразу 4 новых производителя сертифицировано за 2023 год).
Рейтинг органических регионов на начало 2024 г.:
Все эти регионы могут принять участие в третьем Всероссийском конкурсе на соискание премии за достижения в развитии российской органической продукции в номинации регион-лидер.
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