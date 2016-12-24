Мордовия входит в ТОП-5 рейтинга органических регионов России

Роскачество представило обновленный рейтинг субъектов Российской Федерации по количеству сертифицированных производителей органической продукции. Количество органических регионов за 2023 год увеличилось за счет новых участников рейтинга – Республика Адыгея, Иркутская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Москва теперь присутствуют на органической карте страны.

Органическая продукция – выращенная или изготовленная без применения синтетических пестицидов, синтетических минеральных удобрений, антибиотиков, гормонов роста и прочего. В России именно получение сертификата в аккредитованном органе дает право производителю называть свою продукцию органической и маркировать ее соответствующим образом, размещая знак «Органик» (белый лист на салатовом фоне) на упаковке.

На начало 2024 года первенство, по данным Роскачества, по-прежнему удерживает Воронежская область. В регионе сертифицировано 14 производителей органической продукции. Второе место разделили Краснодарский край и Московская область - по 13 производителей. Тройку лидеров замыкают Новосибирская, Ярославская и Калужская области - по 8 производителей.

Следом идут Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Республика Мордовия, Республика Татарстан (по 7 производителей) и Алтайский край (6 производителей). Рывок в этом году сделала Республика Адыгея (сразу 4 новых производителя сертифицировано за 2023 год).

Рейтинг органических регионов на начало 2024 г.:

Воронежская область Краснодарский край и Московская область Ярославская область, Новосибирская область, Калужская область Республика Мордовия, Республика Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (по 7 производителей) Алтайский край (6 производителей)

Все эти регионы могут принять участие в третьем Всероссийском конкурсе на соискание премии за достижения в развитии российской органической продукции в номинации регион-лидер.