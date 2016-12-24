Мордовские педагоги провели на выставке «Россия» виртуальный тур по школьным музеям региона

В День цифровизации на Международной выставке-форуме «Россия» педагоги Центра цифрового образования «IT-куб» Республиканского Центра дополнительного образования провели мастер-класс и презентовали проект «Виртуальный тур по школьным музеям Мордовии».

«Над проектом мы работали около шести месяцев. Нам захотелось превратить экскурсии по школьным музеям в захватывающее путешествие. Важно было объединить современные технологии и знания, которыми обладают хранители музеев. В первую очередь нам были интересны школьные музеи, расположенные в глубинке Мордовии. Мы посчитали важным, чтобы «сокровища», которые хранят эти уникальные экспозиции увидело большее количество людей. Для этого мы сделали множество фотографий в формате 360 и объединили картинку с аудиогидом. Надев очки виртуальной реальности, появляется возможность из любой точки попасть в небольшой школьный музей села Сабанчеево, Алтары, Белозерье, Низовки или Енгалычево», - рассказал педагог дополнительного образования Димитрий Портнов.

На выставке «Россия» оказалось множество желающих побывать в малоизвестных школьных музеях республики. Среди тех, кто проявил интерес к стенду нашего региона, были не только дети, но и взрослые, а также их бабушки и дедушки.

«Один из гостей рассказал нам, что в родовом древе имеет мордовские корни, при этом он никогда не был на исторической Родине. Мы предоставили ему возможность интерактивного путешествия. Мужчина благодарил нас за эмоции, которые он получил во время виртуального тура. Он рассмотрел предметы быта, обихода, одежду, архивные документы и даже старинные фотографии», - отметил Артем Агафонов.

Кроме того, мордовские педагоги помогли юным посетителям стенда самим стать авторами виртуальной экскурсии. Преподаватели доступно и профессионально объясняли, как превратить идеи юных айтишников в виртуальную реальность.

«В дальнейшем количество школьных музеев, которые можно посетить, просто надев очки виртуальной реальности, станет больше. Продукт будет становится более качественным и доступным. Уже идет работа над специальным приложением, пользователями которого на первом этапе станут школы Мордовии», - пояснил Дмитрий Коробанов.

Центр цифрового образования «IT-куб» создан благодаря национальному проекту «Образование», инициированном Президентом России Владимиром Путиным. В «кружках» два раза в неделю бесплатно занимаются ребята от 7 до 18 лет. После окончания курса выдается сертификат, который пригодится для продолжения обучения по данному профилю.