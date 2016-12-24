Глава Мордовии принял участие в заседании попечительского совета Саранской духовной семинарии

Глава Мордовии Артём Здунов 17 января принял участие в заседании попечительского совета Саранской духовной семинарии - оно состоялось в паломническом центре Иоанно-Богословского Макаровского монастыря.

Напомним, семинария была образована в 2017 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Глава Мордовии поблагодарил членов попечительского совета за поддержку образовательной организации и подчеркнул, что ситуация в стране и мире убедительно доказывает, насколько значимо сегодня развитие духовно-нравственного образования в обществе, воспитание молодого поколения в духе патриотизма и традиционных ценностей.

«Нам важно, чтобы наша молодежь была трудолюбивая, профессионально подготовленная, чтобы работала на наших предприятиях. Надо стремиться, чтобы молодые люди держались друг друга - сегодняшнее время требует объединения во имя общих целей. И здесь важная роль принадлежит духовному образованию», - подчеркнул Артем Здунов.

Руководитель республики напомнил недавние слова Президента России Владимира Путина о том, что войны выигрывают не полководцы, а учителя и священники.

Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий рассказал о работе духовной семинарии. Обучение ведется по трем основным образовательным программам: теология (бакалавриат), подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций (бакалавриат), регент церковного хора, преподаватель (среднее профессиональное церковное образование). В семинарии обучаются 200 человек, в том числе из других регионов страны.

Кроме того, на базе семинарии действуют курсы повышения квалификации священнослужителей, а также базовой подготовки в области богословия для монашествующих, подготовки церковных специалистов, курсы иконописи.

На заседании семинарии обсудили вопросы организации взаимодействия с предпринимательским сообществом и применения Пушкинской карты на просветительских и культурно-образовательных мероприятиях, проводимых на базе учебного учреждения.