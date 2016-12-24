С 7 февраля в Мордовии стартует фестиваль-конкурс лучших театральных постановок – номинантов премии Главы РМ в области театрального искусства за 2023 год «Театральная неделя».



В этом году фестиваль пройдет уже в десятый раз. В нем принимают участие премьерные спектакли, поставленные в 2023 году.



В программу конкурса вошли 6 спектаклей театров республики. C 7 по 11 февраля экспертный совет определит победителей в нескольких номинациях:

- «Лучшая работа режиссера»

- «Лучшая мужская роль»

- «Лучшая женская роль»

- «Лучшая балетная партия»

- «Лучшая вокальная партия»

- «Лучшая роль второго плана»

- «Успешный дебют в спектакле»

- «Лучший художественный образ в кукольном спектакле»

- «Лучшее музыкальное оформление спектакля»

- «Лучшая работа художника-постановщика».



Зрители Мордовии также смогут отдать свой голос за лучшую премьеру прошедшего театрального сезона-2023. Голосование стартует совсем скоро.

Все билеты на фестивальные спектакли доступны по «Пушкинской карте».