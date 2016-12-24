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С 7 февраля в Мордовии стартует фестиваль-конкурс лучших театральных постановок – номинантов премии Главы РМ в области театрального искусства за 2023 год «Театральная неделя».
В этом году фестиваль пройдет уже в десятый раз. В нем принимают участие премьерные спектакли, поставленные в 2023 году.
В программу конкурса вошли 6 спектаклей театров республики. C 7 по 11 февраля экспертный совет определит победителей в нескольких номинациях:
- «Лучшая работа режиссера»
- «Лучшая мужская роль»
- «Лучшая женская роль»
- «Лучшая балетная партия»
- «Лучшая вокальная партия»
- «Лучшая роль второго плана»
- «Успешный дебют в спектакле»
- «Лучший художественный образ в кукольном спектакле»
- «Лучшее музыкальное оформление спектакля»
- «Лучшая работа художника-постановщика».
Зрители Мордовии также смогут отдать свой голос за лучшую премьеру прошедшего театрального сезона-2023. Голосование стартует совсем скоро.
Все билеты на фестивальные спектакли доступны по «Пушкинской карте».
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