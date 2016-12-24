Мишустин открыл Дни достижений отраслей на выставке-форуме «Россия»

На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ стартовал отраслевой марафон. Об этом объявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии Дня финансов.

«Сегодня здесь открывается новый этап, он посвящен успехам отраслей экономики и социальной сферы. И нам, безусловно, есть что показать», – подчеркнул Михаил Мишустин.

Отраслевой марафон продлится до конца февраля. Здесь гости выставки смогут увидеть результаты совместной работы делового сообщества и государства.

«Положительные изменения видны в каждой отрасли. Нам удалось нивелировать внешние риски и вывести экономику на траекторию устойчивого роста», – добавил премьер-министр.

Также он сообщил, что на выставке пройдут и другие тематические мероприятия – дни промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, экологии, культуры, спорта, туризма и других сфер.