Мишустин открыл Дни достижений отраслей на выставке-форуме «Россия»

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На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ стартовал отраслевой марафон. Об этом объявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии Дня финансов.
«Сегодня здесь открывается новый этап, он посвящен успехам отраслей экономики и социальной сферы. И нам, безусловно, есть что показать», – подчеркнул Михаил Мишустин.
Отраслевой марафон продлится до конца февраля. Здесь гости выставки смогут увидеть результаты совместной работы делового сообщества и государства.
«Положительные изменения видны в каждой отрасли. Нам удалось нивелировать внешние риски и вывести экономику на траекторию устойчивого роста», – добавил премьер-министр.
Также он сообщил, что на выставке пройдут и другие тематические мероприятия – дни промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, экологии, культуры, спорта, туризма и других сфер.
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