Поздравление Главы Мордовии с Днём российской печати

Уважаемые работники средств массовой информации Мордовии!

Поздравляю с профессиональным праздником – Днём российской печати!

В региональной медиасфере работают настоящие профессионалы, сердцем и душой преданные любимому делу. Ваши публикации, сюжеты и посты в социальных сетях – это не только источник информации, но и мощные инструменты формирования общественного мнения, помощники в решении актуальных вопросов.

Благодаря корреспондентам, операторам, фотографам, сотрудникам пресс-служб и другим специалистам СМИ жители республики оперативно получают достоверную информацию о том, как и чем живёт республика: о позитивных изменениях в ключевых отраслях экономики, о реализации стратегических задач, а также о людях труда, которые прославляют малую Родину.

В это неординарное время вы стали неотъемлемым звеном в сохранении суверенитета России, социальной стабильности в обществе и воспитании истинных патриотов Отчизны. От всей души благодарю журналистов Мордовии за помощь защитникам Отечества. Поддерживаете их не только словом, но и реальными делами – организовываете и участвуете в сборе гуманитарной помощи, правдиво и очень проникновенно рассказываете об их самоотверженной службе и героических подвигах. Умело отражаете информационные атаки, оставаясь верными своей патриотической позиции.

Желаю всем, кто связан с миром печати, творческих успехов и новых достижений! Крепкого здоровья вам и вашим близким, благополучия и счастья!

Глава Республики Мордовия А. Здунов