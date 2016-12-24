Глава Мордовии встретился с депутатами Госдумы Сергеем Бурлаковым и Юлией Оглоблиной

В Доме Республики 12 января состоялась встреча Главы Мордовии Артёма Здунова с депутатами Государственной Думы России - заместителем председателя комитета по физкультуре и спорту Сергеем Бурлаковым и заместителем председателя комитета по аграрным вопросам, лидером Российского союза сельской молодёжи Юлией Оглоблиной. Речь шла о развитии адаптивного спорта, создании паралимпийских объектов по программе государственно-частного партнерства - когда бизнес берет на себя часть обязательств по строительству или содержанию инфраструктуры. В Ростовской области, откуда родом Сергей Бурлаков, в сельской местности построено шесть спортивных объектов по этой программе.



Артём Здунов подчеркнул, что у Мордовии уже есть небольшой опыт взаимодействия с бизнесом в этой сфере – в Рузаевке началось строительства центра единоборств, вложения в проект делает одно из крупных промышленных предприятий - «РМ Рейл». Кроме того, в регионе ведется большая работа по программе «Комплексное развитие сельских территорий».

«Сейчас ситуация на селе намного лучше – благодаря работе крупных холдингов у жителей растет уровень доходов. И если есть секция с хорошим тренером или инструктором, то люди, конечно же, с удовольствием занимаются спортом, вкладываются в это», - отметил Глава Мордовии.



Сергей Бурлаков как член высшего наблюдательного совета Фонда защитников Отечества высоко оценил работу республиканского отделения организации. Он отметил, что хорошо выстроена работа по реабилитации участников спецоперации.

«Таких фондов, как в Мордовии, крайне мало в стране. Все здесь сделано с любовью, люди понимают, для кого ведется эта работа. Спасибо вам за такое отношение», - сказал он.

Сергей Бурлаков предложил провести выездное заседание комитета Госдумы РФ по физкультуре и спорту в Мордовии.