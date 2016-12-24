Артём Здунов раскритиковал уборку Саранска от снега

12 января Глава Мордовии Артём Здунов начал утреннее совещание с Правительством с актуальной для горожан темы - уборки города от снега. Вчерашний снегопад значительно осложнил ситуацию на дорогах, особенно в тех местах, где уже было скопление снежных масс. Из-за этого на ряде дорожных участков была ограничена видимость, что создает опасность для водителей и пешеходов.



«Что за бардак такой?» - обратился Артём Здунов к городской администрации.



«Основные участки уже привели в порядок, плотно поработали ночью. В течение двух-трех дней приведем в порядок остальные дороги», - доложил первый заместитель главы городского округа Саранск Илья Соколов.



Глава республики остался неудовлетворен работой городских коммунальных служб. «Берите этот вопрос на личный контроль, - сказал руководитель республики Илье Соколову. - Везде сами выезжайте и смотрите. Если не хватает техники - докладывайте. Весь снег надо вывезти, не ждите, что он растает в марте. Еще несколько таких снегопадов - и город встанет».



Также Артём Здунов призвал городские службы обратить самое пристальное внимание на состояние остановочных карманов - они должны быть почищены и обработаны песко-соляной смесью.