Артём Здунов раскритиковал уборку Саранска от снега

Поплавать с дельфинами
«Ёлка желаний» и Артём Здунов исполнили мечту маленькой Алёны
12 января Глава Мордовии Артём Здунов начал утреннее совещание с Правительством с актуальной для горожан темы - уборки города от снега. Вчерашний снегопад значительно осложнил ситуацию на дорогах, особенно в тех местах, где уже было скопление снежных масс. Из-за этого на ряде дорожных участков была ограничена видимость, что создает опасность для водителей и пешеходов.
«Что за бардак такой?» - обратился Артём Здунов к городской администрации.
«Основные участки уже привели в порядок, плотно поработали ночью. В течение двух-трех дней приведем в порядок остальные дороги», - доложил первый заместитель главы городского округа Саранск Илья Соколов.
Глава республики остался неудовлетворен работой городских коммунальных служб. «Берите этот вопрос на личный контроль, - сказал руководитель республики Илье Соколову. - Везде сами выезжайте и смотрите. Если не хватает техники - докладывайте. Весь снег надо вывезти, не ждите, что он растает в марте. Еще несколько таких снегопадов - и город встанет».
Также Артём Здунов призвал городские службы обратить самое пристальное внимание на состояние остановочных карманов - они должны быть почищены и обработаны песко-соляной смесью.
Поделиться в соц. сетях:
«Ёлка желаний» и Артём Здунов исполнили мечту маленькой Алёны
Артём Здунов на форуме «Событие» наградил самых ярких представителей молодого поколения республики и их наставников
Перед Главой Мордовии жители региона озвучили проблемные вопросы
Артём Здунов вручил ключи от новых школьных автобусов и автомашин скорой помощи
В Саранске прошел гала-концерт лауреатов и победителей Республиканского фестиваля народного творчества