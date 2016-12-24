Встреча с Главой Мордовии стала реальностью: «Ёлка желаний» продолжает исполнять мечты

«Ёлка желаний» продолжает воплощать в жизнь мечты детей. 9 января благодаря всероссийской акции исполнилось желание второклассницы из Саранска Анастасии Зининой. Девочка загадала встретиться с Главой Мордовии Артёмом Здуновым.



Настя настоящая активистка – хорошо учится в общеобразовательной и музыкальной школах, любит читать, рисовать, кататься на коньках. Но главное увлечение – танцы¸ девочка занимается в студии народного танца «Яблонька» - там преподают артисты ансамбля «Умарина».

Главе республики Настя рассказала, что любовь к танцам – от бабушки. А еще от бабушки – старинное платье, с которым Настя участвовала в проекте «Бабушкин сундук». В прошлом году она стала победительницей конкурса «Мини-мисс Саранск», где пришлось демонстрировать интеллект и умение держаться, разыграть небольшую сценку или сочинить стихотворение. А еще - поделиться со зрителями своими увлечениями и мечтами. Артему Алексеевичу гостья подарила алмазную вышивку, сделанную собственными руками.



В неспешной беседе за чашкой чая Артём Здунов поинтересовался, почему для «Елки желаний» был выбран не какой-то ценный подарок, а именно встреча с руководителем региона.



Светлана, мама Насти, пояснила: дочь с самого юного возраста очень интересуется событиями в стране, работой ведущих политических деятелей России. Мониторит новостные каналы, а также – следит за новостями на странице в соцсетях Главы Мордовии. Отсюда и родилась мечта – пообщаться с ним лично.

Артем Здунов посоветовал Анастасии свое увлечение новостной повесткой реализовать в школе: «Проводи трехминутную «политинформацию» в своем классе каждую неделю. Рассказывай о новостях – в республике, стране и мире, которые тебя лично впечатлили. Это очень важно – уметь рассказать о том, что тебя заинтересовало».



Конечно, встреча не обошлась и без подарка от Главы республики. Все же Новый год!