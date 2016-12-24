Артём Здунов встретился с депутатом Государственной Думы РФ Василием Пискаревым

Глава Мордовии Артём Здунов 9 января провел рабочую встречу с депутатом Государственной Думы Российской Федерации, председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.



Одной из ключевых тем встречи стала поддержка семей участников СВО. Мордовия в числе первых начала работу по диспансеризации вернувшихся бойцов. В районах республики на постоянной основе проводятся Дни участников СВО. На каждую семью составлен социальный паспорт. В регионе принят ряд дополнительных мер поддержки, среди которых бесплатное питание в школах, путевки в лагеря для детей военнослужащих, внеочередное медицинское и социальное обслуживание их родителей, ряд налоговых льгот.



Также Артём Здунов обсудил с Василием Пискаревым работу по обращениям граждан и вопросы возведения мемориального комплекса «Сурский рубеж».