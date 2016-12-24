В Мордовии учрежден День участников специальной военной операции

Пополнение автопарка
Артём Здунов вручил ключи от новых школьных автобусов и автомашин скорой помощи
Об этом в телеграм сообщил Председатель Правительства РМ Дмитрий Поздняков.
«Бойцы сражаются за историческую правду и нашу общую Родину, а наша обязанность - заботиться о семьях наших героев, окружить их постоянной заботой и поддержкой. Совсем недавно в ходе встречи с Героем России, нашим земляком, Давидом Малыйкиным, вновь убедился, насколько парням важна наша общая поддержка.
27 декабря, по инициативе Главы республики Артема Алексеевича Здунова, подписал Постановление об учреждении в Мордовии Дня участников специальной военной операции. Этот документ поможет нам в решении важных вопросов дальнейшего трудоустройства наших ребят, оказания медицинской и реабилитационной помощи, а также других мер поддержки. Безусловно, эта работа будет проводиться совместно с Государственным фондом «Защитники Отечества».
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Артём Здунов вручил ключи от новых школьных автобусов и автомашин скорой помощи
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