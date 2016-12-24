Артём Здунов встретился с руководителем Росавтодора Романом Новиковым

«Шумбрат, Мордовия!»
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Глава Мордовии Артём Здунов 26 декабря в Москве провел встречу с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым. Обсуждались итоги уходящего года и планы на предстоящий период.
Мордовия завершила год с хорошим результатом по выполнению нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Руководитель Росавтодора отметил системное управление дорожным хозяйством в республике и существенное снижение числа аварий на федеральной сети.
Глава Мордовии рассказал, что в порядок приведено 281 километр дорог, в следующем году предстоит отремонтировать почти столько же и завершить масштабный проект - дорожный обход Рузаевки. Также будет продолжено строительство дороги по улице Строительной в Саранске.
Кроме того, на встрече обсудили строительство дороги Старый Город - Вещерка в Темниковском районе, а также путепроводов в Рузаевке и Ковылкине.
Во встрече приняли участие первый заместитель Председателя Правительства Мордовии Игорь Фрейдин и председатель Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству РМ Валерий Кандрин.
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