Артём Здунов встретился с руководителем Росавтодора Романом Новиковым

Глава Мордовии Артём Здунов 26 декабря в Москве провел встречу с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым. Обсуждались итоги уходящего года и планы на предстоящий период.

Мордовия завершила год с хорошим результатом по выполнению нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Руководитель Росавтодора отметил системное управление дорожным хозяйством в республике и существенное снижение числа аварий на федеральной сети.

Глава Мордовии рассказал, что в порядок приведено 281 километр дорог, в следующем году предстоит отремонтировать почти столько же и завершить масштабный проект - дорожный обход Рузаевки. Также будет продолжено строительство дороги по улице Строительной в Саранске.

Кроме того, на встрече обсудили строительство дороги Старый Город - Вещерка в Темниковском районе, а также путепроводов в Рузаевке и Ковылкине.

Во встрече приняли участие первый заместитель Председателя Правительства Мордовии Игорь Фрейдин и председатель Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству РМ Валерий Кандрин.