Артём Здунов и Аркадий Гостев встретились с личным составом УФСИН по РМ

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Глава республики Артём Здунов принял участие во встрече директора Федеральной службы исполнения наказаний генерала внутренней службы РФ Аркадия Гостева с личным составом УФСИН по РМ.
Мероприятие началось с наградного блока, наиболее достойные представители службы получили от руководителя ФСИН России высокие государственные и ведомственные награды. В частности, серебряной медалью «За вклад в развитие уголовно-исправительной системы России» награжден подполковник внутренней службы Денис Норкин, начальник исправительной колонии N 4.
Кроме того, директор УФСИН России вручил врио начальника УФСИН по РМ сертификаты на технику, необходимую подразделению для эффективного несения службы - рефрижератор, пожарную автоцистерну, легковой автомобиль и несколько комплектов электронно-вычислительной и многофункциональной оргтехники.
В ходе встречи Аркадию Гостеву были заданы вопросы, касающиеся создания и функционирования в Мордовии сети исправительных центров.
Глава Мордовии поблагодарил сотрудников УФСИН по РМ за службу и вручил награды и благодарности от республики.
Также награды личному составу вручил депутат Госдумы от Мордовии, председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
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