Артём Здунов и Аркадий Гостев встретились с личным составом УФСИН по РМ

Глава республики Артём Здунов принял участие во встрече директора Федеральной службы исполнения наказаний генерала внутренней службы РФ Аркадия Гостева с личным составом УФСИН по РМ.



Мероприятие началось с наградного блока, наиболее достойные представители службы получили от руководителя ФСИН России высокие государственные и ведомственные награды. В частности, серебряной медалью «За вклад в развитие уголовно-исправительной системы России» награжден подполковник внутренней службы Денис Норкин, начальник исправительной колонии N 4.

Кроме того, директор УФСИН России вручил врио начальника УФСИН по РМ сертификаты на технику, необходимую подразделению для эффективного несения службы - рефрижератор, пожарную автоцистерну, легковой автомобиль и несколько комплектов электронно-вычислительной и многофункциональной оргтехники.



В ходе встречи Аркадию Гостеву были заданы вопросы, касающиеся создания и функционирования в Мордовии сети исправительных центров.



Глава Мордовии поблагодарил сотрудников УФСИН по РМ за службу и вручил награды и благодарности от республики.



Также награды личному составу вручил депутат Госдумы от Мордовии, председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.