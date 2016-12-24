Артём Здунов провел прием граждан

Очередной прием граждан в приемной Президента РФ в Мордовии 21 декабря провел Глава республики Артём Здунов. Все обозначенные жителями региона проблемные вопросы носили социальную направленность – ремонт дорог, благоустройство территорий, доступность связи.



Татьяна Адушкина из села Черная Промза Большеберезниковского района обратилась к руководителю республики с просьбой о капремонте участка автодороги в районе села Паракино. Его протяженность - 1,4 километра, дорога проходит через несколько населенных пунктов, где почти 600 жителей. Здесь ездит школьный автобус, проходят муниципальные автобусные маршруты. Глава Большеберезниковского района Иван Игонов доложил, что на проведение ремонтных работ разработана проектная документация, которая получила положительное заключение госэкспертизы.



Артём Здунов отметил, что село Паркино - один из центров туристического притяжения республики, и поручил включить капремонт дорожного участка в нацпроект «Безопасные и качественные дороги». Председатель Госкомтранса РМ Валерий Кандрин пообещал, что все работы будут выполнены до 1 сентября будущего года.



Эльвира Катушкина из села Шадымо-Рыскино Инсарского района пожаловалась на низкое качество мобильной связи и подключения к мобильному интернету. Жителям села это доставляет серьезные неудобства, поэтому они приняли участие во всероссийском голосовании, и Шадымо-Рыскино вошло в итоговый перечень из 20 малых населенных пунктов Мордовии на подключение в 2024 году к мобильной голосовой связи и к мобильному интернету по технологии 4G.



И.о министра цифрового развития РМ Роман Курмакаев доложил, что в рамках реализации федеральной программы «Устранение цифрового неравенства 2.0» в селе будет построено новое антенно-мачтовое сооружение с размещением на нем необходимого оборудования связи. Работы проводятся по соглашению Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и ПАО «Ростелеком» за счет федерального бюджета. Их планируется завершить до конца 2024 года. Артём Здунов поручил руководству муниципалитета ускориться с выделением земельного участка для проводимых работ, а подрядчику оперативно реализовать проект.



Елена Моторкина попросила о благоустройстве общественной территории в центре поселка Атяшево. В 2020 году по программе «Комплексное развитие сельских территорий» была построена детская игровая площадка, в 2023 году – отремонтирован памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Однако территория вокруг нуждается в благоустройстве, нет хорошего уличного освещения, сцены, парковочных мест. Между тем, все массовые культурные мероприятия проводятся именно в этом месте.



По итогам обсуждения принято решение благоустроить территорию в следующем году по программе «Формирование комфортной городской среды». Артём Здунов поставил задачу выполнить все в сжатые сроки - документацию оформить в зимнее время, а работы по благоустройству начать с наступлением строительного сезона. Глава Атяшевского района Константин Николаев взял обязательство завершить благоустройство центральной площади райцентра до 1 сентября.



Татьяна Шмелева из Саранска пришла на прием с просьбой о ремонте подъездной дороги к многоквартирным домам 18/1, 18/2, 18/3, 20, 20а, 22а и 24 по улице Сущинского. Ответственный за решение этого вопроса - глава городского округа Саранск Игорь Асабин.

Артем Здунов поставил задачу отремонтировать дорогу в следующем году, но выяснилось, что городские власти пренебрегают уборкой этой территории. Кроме того, есть проблемы с бесхозяйными гаражами, отсутствием освещения, разрушенным тротуаром.

Артём Здунов напомнил мэру, что жители с активной жизненной позицией - это первые помощники городской власти, которые вовремя укажут на недостатки работы муниципалитета и предложат пути решения проблем. «Все ваши просьбы Игорь Юрьевич выполнит, а потом мы с ним приедем к вам в гости на велосипедах - проверим качество!»- пообещал Артём Здунов жительнице Химмаша.



В приеме граждан приняли участие главный федеральный инспектор по РМ Анатолий Гулин и руководитель Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия Булат Хайрутдинов.