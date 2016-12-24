Артём Здунов принял участие в межведомственном совещании при заместителе Генерального прокурора РФ

Глава Мордовии Артём Здунов 19 декабря принял участие в межведомственном совещании при заместителе Генерального прокурора РФ Николае Шишкине. На совещании обсудили меры, которые принимаются в республике для обеспечения правопорядка и защиты прав граждан.

Николай Шишкин отметил, что совместная работа органов исполнительной власти и региональной прокуратуры позволяет восстанавливать права жителей республики, защищать их законные интересы. Заместитель генпрокурора России обратил внимание на отдельные проблемные вопросы, они связаны с работой системы здравоохранения, ЖКХ, обеспечением жильем детей-сирот.

Глава республики в своем выступлении подчеркнул важность тесного взаимодействия с органами прокуратуры, в том числе по вопросам противодействия коррупции, экономическим и налоговым преступлениям. Эта работа активно ведется, многое сделано по оздоровлению государственных финансов и контролю за целевым использованием федеральных средств, в том числе в рамках национальных проектов и госпрограмм.

«Продолжается работа по предотвращению незаконных проверок бизнеса, по снижению суммы задолженности по государственным и муниципальным контрактам, количества незарегистрированных объектов и долгостроев, - подчеркнул Артём Здунов. - Особое внимание уделяется соблюдению прав граждан на получение мер государственной поддержки, поддержанию порядка в сфере трудовых отношений, ценообразованию на продукты питания, социально значимые товары».

Как отметил прокурор республики Сергей Лапин, по всем острым вопросам, поступающим от жителей региона, идет постоянное надзорное сопровождение и прокурорское реагирование. Во взаимодействии с Правительством республики и депутатским корпусом удается решать сложные задачи.

В качестве примера он привел принятие республиканского закона о предоставлении жилищных сертификатов детям-сиротам. Эта острая проблема, которая накапливалась в республике многие годы, сдвинулась с мертвой точки. Начиная с 2020 года, регион ежегодно увеличивает объем средств на эти цели. За три года количество выделяемых квартир выросло в три раза. И этот темп, как подчеркнул Артём Здунов, будет продолжен.

Вопрос обеспечения населения льготными лекарствами тоже стоит на особом контроле Правительства республики. Как отметил министр здравоохранения РМ Олег Маркин, после эпидемии ковида отмечается рост заболеваемости сахарным диабетом. На увеличение числа получателей льготных лекарств влияет и рост выявляемости онкозаболеваний на ранней стадии. Из республиканского бюджета выделяются дополнительные средства на эти цели, в том числе сэкономленные в результате торгов. Ведется работа по устранению кадрового дисбаланса в отрасли и обеспечению ФАПов оборудованием и доступом к сети интернет.

Еще одно важное направление- модернизация коммунального комплекса региона. О проводимой работе доложил и. о. министра энергетики и ЖКХ республики Александр Голянин. В частности, в Минстрой России направлен проект программы модернизации коммунальной инфраструктуры, включающей в себя потребность в капитальном ремонте, реконструкции и новом строительстве.

Министр образования республики Елена Солдатова доложила на совещании о работе по ликвидации двухсменного обучения в школах республики и программе капитального ремонта образовательных организаций.

Подводя итоги межведомственного совещания, заместитель Генерального прокурора России Николай Шишкин выразил уверенность, что совместная работа с руководством и Правительством региона позволит обеспечить решение всех обозначенных проблем.