В Мордовии будет создан Федеральный центр биотехнологий

Команда Мордовского госуниверситета при поддержке Главы республики Артёма Здунова, председателя Совета директоров ГК «Промомед» Петра Белого представила и успешно защитила проект по созданию в Мордовии Федерального центра биотехнологий. По результатам оценки заявки МГУ им. Н.П. Огарева включен в число вузов по треку «Территориальное и (или) отраслевое лидерство» и получит 105,8 млн. рублей по специальной части программы Минобрнауки России «Приоритет 2030».

Федеральный центр биотехнологий необходим для локализации разработки лекарственных препаратов. Центр обеспечит комплекс услуг, необходимых для разработки новых препаратов: разработку и хранение биологических тест-систем для оценки специфической активности генно-инженерных биологических продуктов, лабораторный контроль качества разрабатываемых и выпускаемых препаратов, доклинические и клинические исследования.

«МГУ им. Н.П. Огарева впервые получит специальную часть гранта программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Это значит, что именно у нас, в Мордовии, появится Федеральный центр биотехнологий. Работу ведем вместе с ГК «Промомед», Петром Белым. В сентябре докладывал о планах по развитию этого направления нашему Президенту, а сейчас уже приступили к реализации. Мы благодарны Владимиру Владимировичу за поддержку!» – отметил Глава Мордовии Артём Здунов.

«Результат стал возможным при поддержке Главы и Правительства Республики Мордовия, при активном содействии ГК «Промомед». Мы перешли в высшую лигу вузов программы «Приоритет 2030», и это для нас не предел, поскольку у университета есть ресурсы, возможности и перспективы для дальнейшего развития, и, что важно, наши разработки высоко оцениваются в научном сообществе. В планах у нас зайти на новый уровень, для этого нам необходимо провести внутреннюю трансформацию МГУ им. Н. П. Огарева: вовлекать в исследования большее количество преподавателей и студентов, повышать продуктивность нашей работы и продолжать активную работу над обеспечением технологического и кадрового суверенитета совместно с Правительством Республики Мордовия», – отметил ректор МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушко.



В 2024 году начнется плановое поэтапное создание объектов центра. Здесь будет синхронизирован процесс подготовки кадров и проведения исследований. Сейчас в медицинском институте МГУ имени Н.П. Огарева уже созданы лаборатории фармакокинетики и биоэквивалентности, доклинических и клинических испытаний, иммунологии и микробиологии.

Создание центра планируется в тесном сотрудничестве с фармацевтическими компаниями, а также с ведущими российскими научными учреждениями. Совместно с ГК «Промомед» и Институтом профилактической медицины будут продолжатся клинические исследования и разработка современных подходов к терапии социально значимых заболеваний. С ИБХ РАН и МГУ им. М.В. Ломоносова - синтезированы и испытаны новые биологически активные соединения.