«Ростелеком» обеспечил интернетом и мобильной связью 16 сел Мордовии

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«Ростелеком» завершил установку в Мордовии базовых станций по программе 2023 года. Работы проводились по федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства». Сотовая сеть стандарта 4G/LTE теперь доступна в 16 селах региона. Свыше 3 тысяч человек могут воспользоваться скоростным мобильным интернетом и голосовой связью.
«Ростелеком» построил оптические линии связи, установил и запустил в работу базовые станции в селах Луньгинский Майдан, Краснополье, Жуковка, Мордовская Пишля, Кульмино, Черная Промза, Починки, Кучкаево, Старая Самаевка, Старая Качеевка, Конопать, Подверниха, Кельвядни, Сургодь, Болдово и Шейн-Майдан.
«К вышкам подведены волоконно-оптические линии связи, которые обеспечивают высокую скорость передачи данных. В этом году мы построили 62 километра оптики до 16 станций, а за три года реализации проекта — более 100 километров. Сотовая связь уже работает в 40 малых населенных пунктах Мордовии, и жители ею активно пользуются», - отметил директор филиала ПАО «Ростелеком» в республике Владимир Суховеев.
«При выборе населенного пункта для включения в программу«Устранения цифрового неравенства» учитывается число проживающих — от 100 до 500 человек, отсутствие на территории качественной мобильной связи и рейтинг голосования на портале Госуслуг. План строительства оптических линий на 2024 год также сформирован с учетом мнения граждан. Беспроводной интернет и сотовая связь заработают в 20 селах и деревнях», - сообщил и.о. министра цифрового развития РМ Роман Курмакаев.
После запуска базовых станций жителям малых населенных пунктов станут доступны услуги оператора мобильной связи Tele2.
Дополнительную информацию о проекте «Устранение цифрового неравенства 2.0» можно получить на сайте «Ростелекома» или по бесплатному номеру телефона 8 800 301 00 35.
«Ростелеком» реализует проект по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
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