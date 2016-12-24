В Саранске на пешеходных переходах появится проекционная дорожная разметка

Благородная миссия
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По информации Администрации города, 32 комплекса будут установлены на нерегулируемых переходах в наиболее опасных для пешеходов местах и вблизи школ. Девять из таких комплексов уже работают в тестовом режиме. Проекционная разметка не сотрется со временем и хорошо видна в темное время суток фактически при любой погоде.
Проекционными комплексами будут оборудованы пешеходные переходы на следующих участках:
- «Средняя школа № 2»; ул. Волгоградская
- «Средняя школа № 2»; ул. Севастопольская
- «Средняя школа № 8»; проспект 50 лет Октября
- «Средняя школа № 16»; ул. Ботевградская
- «Средняя школа № 27»; ул. Семашко
- «Средняя школа № 27»; ул. Есенина
- «Средняя школа № 30»; ул. Сущинского 3а
- «Средняя школа № 30»; ул Сущинского 9б
- «Средняя школа № 35»; Войнова, 36
- «Средняя школа № 37»; улица Воинова, 2к10
- «Средняя школа № 39» улица Володарского
- ул. Гагарина, 142
- ул. Ульянова, 71
- «Детский парк», ул. Старопосадская
- ул. Ульянова, 87
- ул. Гожувская, 29
- на пересечении ул. А. Невского - Мордовская
- ул. Серадзская- пр-кт 50 лет Октября, через Серадзкую, Проспект октября 36
- ул. Серадзская- пр-кт 50 лет Октября,через Серадзкую, Проспект октября 29
- ул. Серадзская- пр-кт 50 лет Октября, через Проспект октября 36
- ул. Серадзская- пр-кт 50 лет Октября, через Проспект октября 29
- ул. Коваленко, 20А
- Миронова, 10
- на пересечении Веселовского-Есенина
- Полежаева,159
- Коммунистическая – ул. Толстого, через Толстого у Хореографической школы
- Коммунистическая – ул. Толстого, через Толстого у ТЦ
- Коммунистическая – ул. Толстого, через Коммунистическую, д. 32
- Коммунистическая – ул. Толстого, через Коммунистическую, д. 34
- Косарева, 34
- ул. Косарева в районе здания 122
- ул. Коваленко в районе МКД № 50.
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Мордовия вошла в число лидеров по итогам всероссийского марафона в поддержку донорского движения
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