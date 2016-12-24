В Саранске на пешеходных переходах появится проекционная дорожная разметка

По информации Администрации города, 32 комплекса будут установлены на нерегулируемых переходах в наиболее опасных для пешеходов местах и вблизи школ. Девять из таких комплексов уже работают в тестовом режиме. Проекционная разметка не сотрется со временем и хорошо видна в темное время суток фактически при любой погоде.

Проекционными комплексами будут оборудованы пешеходные переходы на следующих участках:



- «Средняя школа № 2»; ул. Волгоградская

- «Средняя школа № 2»; ул. Севастопольская

- «Средняя школа № 8»; проспект 50 лет Октября

- «Средняя школа № 16»; ул. Ботевградская

- «Средняя школа № 27»; ул. Семашко

- «Средняя школа № 27»; ул. Есенина

- «Средняя школа № 30»; ул. Сущинского 3а

- «Средняя школа № 30»; ул Сущинского 9б

- «Средняя школа № 35»; Войнова, 36

- «Средняя школа № 37»; улица Воинова, 2к10

- «Средняя школа № 39» улица Володарского

- ул. Гагарина, 142

- ул. Ульянова, 71

- «Детский парк», ул. Старопосадская

- ул. Ульянова, 87

- ул. Гожувская, 29

- на пересечении ул. А. Невского - Мордовская

- ул. Серадзская- пр-кт 50 лет Октября, через Серадзкую, Проспект октября 36

- ул. Серадзская- пр-кт 50 лет Октября,через Серадзкую, Проспект октября 29

- ул. Серадзская- пр-кт 50 лет Октября, через Проспект октября 36

- ул. Серадзская- пр-кт 50 лет Октября, через Проспект октября 29

- ул. Коваленко, 20А

- Миронова, 10

- на пересечении Веселовского-Есенина

- Полежаева,159

- Коммунистическая – ул. Толстого, через Толстого у Хореографической школы

- Коммунистическая – ул. Толстого, через Толстого у ТЦ

- Коммунистическая – ул. Толстого, через Коммунистическую, д. 32

- Коммунистическая – ул. Толстого, через Коммунистическую, д. 34

- Косарева, 34

- ул. Косарева в районе здания 122

- ул. Коваленко в районе МКД № 50.