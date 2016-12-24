В Саранске откроется выставка «Израненная земля Донбасса»

Современные социальные объекты
В Лямбирском районе Артём Здунов осмотрел капитально отремонтированные детский сад и школу
20 декабря в Мордовском республиканском музее изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи откроется выставка живописи Алексея Крюкова и Максима Фаюстова «Израненная земля Донбасса».
Главной темой творчества выпускники Академии живописи Ильи Глазунова избрали героические будни защитников Донбасса, жизнь простых людей многострадальной земли.
Алексей Крюков и Максим Фаюстов впервые посетили Донбасс еще до начала специальной военной операции. Сегодня они посещают места боевых действий СВО, пишут портреты воинов-защитников Отечества, простых мирных людей, собирают материал для создания больших жанровых композиций. Боль и трагедию Донбасса художники пропустили через свое сердце.
В экспозиции представлено более 30 работ.
Поделиться в соц. сетях:
В Лямбирском районе Артём Здунов осмотрел капитально отремонтированные детский сад и школу
Глава Мордовии Артём Здунов выступил с Посланием Государственному Собранию РМ
Артём Здунов поздравил многодетных мам Мордовии
Для оперативной работы по обращениям на прием были приглашены представители органов исполнительной власти и местного самоуправления
Полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров побывал на предприятиях республики
Мордовия вошла в число лидеров по итогам всероссийского марафона в поддержку донорского движения
30 ноября на выставке «Россия» прошел День нашей республики