В Саранске откроется выставка «Израненная земля Донбасса»

20 декабря в Мордовском республиканском музее изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи откроется выставка живописи Алексея Крюкова и Максима Фаюстова «Израненная земля Донбасса».

Главной темой творчества выпускники Академии живописи Ильи Глазунова избрали героические будни защитников Донбасса, жизнь простых людей многострадальной земли.

Алексей Крюков и Максим Фаюстов впервые посетили Донбасс еще до начала специальной военной операции. Сегодня они посещают места боевых действий СВО, пишут портреты воинов-защитников Отечества, простых мирных людей, собирают материал для создания больших жанровых композиций. Боль и трагедию Донбасса художники пропустили через свое сердце.

В экспозиции представлено более 30 работ.