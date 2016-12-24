Артём Здунов провел встречу с руководителем Единого расчетного центра Минобороны России

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Об этом Глава Мордовии сообщил в телеграм и своих аккаунтах в социальных сетях.

«Недавно родные участников СВО обратились ко мне с вопросом о своевременности выплат нашим бойцам. Как и обещал, провел встречу с руководителем Единого расчетного центра Минобороны России Ольгой Лощеновой. Отношение к этой теме самое внимательное, вопрос взят на контроль Минобороны».

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