Артём Здунов провел встречу с руководителем Единого расчетного центра Минобороны России

Об этом Глава Мордовии сообщил в телеграм и своих аккаунтах в социальных сетях.

«Недавно родные участников СВО обратились ко мне с вопросом о своевременности выплат нашим бойцам. Как и обещал, провел встречу с руководителем Единого расчетного центра Минобороны России Ольгой Лощеновой. Отношение к этой теме самое внимательное, вопрос взят на контроль Минобороны».