Артём Здунов провел встречу с руководителем Единого расчетного центра Минобороны России

Промышленный комплекс Мордовии работает надежно
Полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров побывал на предприятиях республики
Об этом Глава Мордовии сообщил в телеграм и своих аккаунтах в социальных сетях.
«Недавно родные участников СВО обратились ко мне с вопросом о своевременности выплат нашим бойцам. Как и обещал, провел встречу с руководителем Единого расчетного центра Минобороны России Ольгой Лощеновой. Отношение к этой теме самое внимательное, вопрос взят на контроль Минобороны».
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