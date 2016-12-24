В Саранске за сутки на полигон вывезли 7530 кубометров снега

Современные социальные объекты
В Лямбирском районе Артём Здунов осмотрел капитально отремонтированные детский сад и школу
Саранская мэрия разместила новую сводку с «заснеженного фронта». Как сообщается, в ночь с 12 на 13 декабря в борьбе со снежной стихией в столице Мордовии было задействовано 52 единицы техники муниципальных предприятий.
С утра над расчисткой снежных завалов в городе работали уже около сотни автогрейдеров, самосвалов, тракторов и т.п. На полигон за прошедшие сутки вывезено 7530 кубометров снега.
Свыше тысячи работников коммунальной сферы расчищают в городе остановочные пункты, пешеходные переходы, дорожки в скверах и площадях.
За сутки в Саранске потратили 370 тонн пескосоляной смеси и 11 тонн реагента «Бионорд».
Сотрудники районных администраций проводят рейдовые мероприятия по дворам многоквартирных домов с целью проверки оперативности уборки снега на придомовых территориях.
Поделиться в соц. сетях:
В Лямбирском районе Артём Здунов осмотрел капитально отремонтированные детский сад и школу
30 ноября на выставке «Россия» прошел День нашей республики
Мордовия вошла в число лидеров по итогам всероссийского марафона в поддержку донорского движения
Полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров побывал на предприятиях республики
Артём Здунов поздравил многодетных мам Мордовии
Для оперативной работы по обращениям на прием были приглашены представители органов исполнительной власти и местного самоуправления
Глава Мордовии Артём Здунов выступил с Посланием Государственному Собранию РМ