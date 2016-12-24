В Саранске за сутки на полигон вывезли 7530 кубометров снега

Наш город

Саранская мэрия разместила новую сводку с «заснеженного фронта». Как сообщается, в ночь с 12 на 13 декабря в борьбе со снежной стихией в столице Мордовии было задействовано 52 единицы техники муниципальных предприятий.

С утра над расчисткой снежных завалов в городе работали уже около сотни автогрейдеров, самосвалов, тракторов и т.п. На полигон за прошедшие сутки вывезено 7530 кубометров снега.

Свыше тысячи работников коммунальной сферы расчищают в городе остановочные пункты, пешеходные переходы, дорожки в скверах и площадях.

За сутки в Саранске потратили 370 тонн пескосоляной смеси и 11 тонн реагента «Бионорд».

Сотрудники районных администраций проводят рейдовые мероприятия по дворам многоквартирных домов с целью проверки оперативности уборки снега на придомовых территориях.

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