В Доме Республики в честь Дня Конституции были вручены государственные награды

12 декабря в Доме Республики состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летию Конституции Российской Федерации.

«Конституция определила вектор развития государства, наполнила конкретным содержанием такие понятия, как права и свобода человека, историческая правда, традиционные семейные ценности, - сказал Глава Мордовии Артём Здунов. - Гарантом Конституции выступает наш Президент. Он принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации и ее независимости. Вызовы, которые стоят сейчас перед нашей страной, можно преодолеть только с сильным главой государства. И это – Владимир Владимирович Путин! Больше всего наши враги боятся именно его, боятся за принципиальность, стойкость и личное мужество. Вы знаете, что Владимиром Владимировичем принято решение принять участие в предстоящих выборах. И мы поддерживаем его в этом! Жители Мордовии доверяют Президенту и искренне благодарны за внимание к нашей республике. По его поручению в Мордовии построены многие предприятия, объекты социальной сферы. Реализуется масштабная программа развития республики на основе национальных проектов и стратегических целей, объявленных Президентом России. У нас есть также индивидуальная программа, сделанная специально под наш субъект. В основе всех наших социально-экономических достижений – всестороння поддержка федерального центра. Но у нас есть и ответственность - любой федеральный рубль должен быть использован в срок и по назначению, мы с вами за это отвечаем. Сегодня огромное значение имеет четкая гражданская позиция каждого из нас, упорство в преодолении трудностей. Сила России всегда заключалась в единстве и сплоченности всего народа».

В честь Дня Конституции были вручены государственные награды. «Сегодня в этом зале собрались люди, которые посвятили свою жизнь служению России достойным трудом и ратными подвигами, - сказал Артём Здунов. - Высокими государственными наградами отмечены участники специальной военной операции – наши герои, которые, как наши деды и прадеды, продолжают доказывать всему миру, что такую великую страну, как Россия, невозможно победить ни морально, ни физически».

Руководитель республики обратился со словами благодарности и к тем, кто честно и добросовестно работает в тылу - к бизнес-сообществу, представителям общественных и молодежных организаций, работникам промышленности, сельского хозяйства и социальной сферы.

«Мы должны помнить, что благополучие нашего Отечества зависит от постоянного и конструктивного диалога между властью и обществом, - подчеркнул Глава Мордовии. - Отдельно хочу обратиться к молодым людям, которым мы вручим сегодня главный документ – паспорт гражданина Российской Федерации. Вы – наш стратегический ресурс, наша сила! Пройдет немного лет - и именно вы будете отвечать за нашу страну. Уверен, что наша сплоченность, готовность сообща отстаивать национальные интересы, достойно отвечать на вызовы времени помогут России всегда оставаться великой мировой державой. А мы всегда будем с нашим Президентом!»

На торжественном собрании состоялась церемония вручения паспортов юным жителям Мордовии - главный документ они получили из рук Главы республики. Этот волнующий момент запомнится ребятам на всю жизнь.

Также награды вручили первый заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Побирохин, Председатель Госсобрания Мордовии Владимир Чибиркин, и.о. заместителя Председателя Правительства Мордовии Алексей Ежов.

Наградами от Президента России были отмечены водитель «Горэлектротранса» Иван Кусеров, директор по развитию АО «Эволента» Андрей Сараев, мастер муниципального предприятия «ЖКХ «Ардатовское» Олег Аринин, тракторист ООО «Анаевское» Зубово-Полянского района Серафим Шкаликов.