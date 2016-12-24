19 декабря в учреждениях культуры Мордовии пройдет День «Пушкинской карты»

Артём Здунов провел прием граждан
Для оперативной работы по обращениям на прием были приглашены представители органов исполнительной власти и местного самоуправления
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Для оперативной работы по обращениям на прием были приглашены представители органов исполнительной власти и местного самоуправления
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