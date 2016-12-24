Артём Здунов: «Дельфийские игры – это возможность нашей молодежи раскрыть свой творческий потенциал»

Мордовия в 2024 году примет XXIII молодежные Дельфийские игры России. Эти соревнования по дисциплинам художественного, прикладного и научно-исследовательского творчества зародились еще в Древней Греции, а новая эра игр, ставших всемирным явлением, началась в 2000 году.



7 декабря в Доме республики под председательством Главы Мордовии Артёма Здунова прошло заседание оргкомитета соревнований, которые пройдут в республике с 19 по 24 апреля.



Руководитель региона поблагодарил национальный Дельфийский совет России за возможность организации игр в Мордовии.



«Наш регион богат культурными, национальными и историческими традициями, нам есть чем гордиться. Мы будем рады в следующем году встречать в республике участников игр с их национальным и культурным колоритом, - отметил Артём Здунов. - У нас создана хорошая материально-техническая база для организации мероприятий такого уровня, в качестве площадок используем лучшие объекты культуры, науки и образования. Уверен, что проведение молодежных Дельфийских игр даст возможность нашей молодежи раскрыть свой творческий потенциал, таланты, поспособствует межрегиональному сотрудничеству».



Было отмечено, что в текущем году на молодежных Дельфийских играх, которые прошли в Саратове, команда Мордовии была одной из самых успешных. Именно там флаг Дельфийских игр и был передан нашей республике, как следующему субъекту их проведения.



Предстоящие соревнования пройдут по 33 номинациям. В них примут участие дети и взрослые от 10 до 25 лет в трех возрастных категориях. Победители будут определяться как в личном, так и в командном зачете региона.



Директор международного Дельфийского комитета, сопредседатель оргкомитета по подготовке и проведению XXIII молодежных Дельфийских игр России в Республике Мордовия Владимир Понявин отметил, что в предстоящем году состязание отметит 25-летие с момента проведения первых молодежных Дельфийских игр в России. В связи с этим в Мордовии планируется провести международную конференцию.



«Главные принципы молодежных Дельфийских игр – это профессионализм, соревновательность, патриотизм и дружба. Благодаря их проведению педагоги и молодые таланты Мордовии смогут оценить проделанную ими работу и наметить направления дальнейшего развития. Также в рамках запланированной конференции, состоится обсуждение того, как развивать Дельфийские игры в мировом культурном сообществе на базе российского опыта. Благодарю руководство республики за решение о проведении игр на мордовской земле», - сказал Владимир Понявин.



О мероприятиях по подготовке и проведению XXIII молодежных Дельфийских игр России в Мордовии доложила первый заместитель Председателя Правительства Мордовии Галина Лотванова.