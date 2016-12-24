Артём Здунов: «Дельфийские игры – это возможность нашей молодежи раскрыть свой творческий потенциал»

Промышленный комплекс Мордовии работает надежно
Полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров побывал на предприятиях республики
Мордовия в 2024 году примет XXIII молодежные Дельфийские игры России. Эти соревнования по дисциплинам художественного, прикладного и научно-исследовательского творчества зародились еще в Древней Греции, а новая эра игр, ставших всемирным явлением, началась в 2000 году.
7 декабря в Доме республики под председательством Главы Мордовии Артёма Здунова прошло заседание оргкомитета соревнований, которые пройдут в республике с 19 по 24 апреля.
Руководитель региона поблагодарил национальный Дельфийский совет России за возможность организации игр в Мордовии.
«Наш регион богат культурными, национальными и историческими традициями, нам есть чем гордиться. Мы будем рады в следующем году встречать в республике участников игр с их национальным и культурным колоритом, - отметил Артём Здунов. - У нас создана хорошая материально-техническая база для организации мероприятий такого уровня, в качестве площадок используем лучшие объекты культуры, науки и образования. Уверен, что проведение молодежных Дельфийских игр даст возможность нашей молодежи раскрыть свой творческий потенциал, таланты, поспособствует межрегиональному сотрудничеству».
Было отмечено, что в текущем году на молодежных Дельфийских играх, которые прошли в Саратове, команда Мордовии была одной из самых успешных. Именно там флаг Дельфийских игр и был передан нашей республике, как следующему субъекту их проведения.
Предстоящие соревнования пройдут по 33 номинациям. В них примут участие дети и взрослые от 10 до 25 лет в трех возрастных категориях. Победители будут определяться как в личном, так и в командном зачете региона.
Директор международного Дельфийского комитета, сопредседатель оргкомитета по подготовке и проведению XXIII молодежных Дельфийских игр России в Республике Мордовия Владимир Понявин отметил, что в предстоящем году состязание отметит 25-летие с момента проведения первых молодежных Дельфийских игр в России. В связи с этим в Мордовии планируется провести международную конференцию.
«Главные принципы молодежных Дельфийских игр – это профессионализм, соревновательность, патриотизм и дружба. Благодаря их проведению педагоги и молодые таланты Мордовии смогут оценить проделанную ими работу и наметить направления дальнейшего развития. Также в рамках запланированной конференции, состоится обсуждение того, как развивать Дельфийские игры в мировом культурном сообществе на базе российского опыта. Благодарю руководство республики за решение о проведении игр на мордовской земле», - сказал Владимир Понявин.
О мероприятиях по подготовке и проведению XXIII молодежных Дельфийских игр России в Мордовии доложила первый заместитель Председателя Правительства Мордовии Галина Лотванова.
Поделиться в соц. сетях:
Полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров побывал на предприятиях республики
Для оперативной работы по обращениям на прием были приглашены представители органов исполнительной власти и местного самоуправления
В Саранске после капремонта открылось движение по мосту на улице Титова
У республики большой потенциал для развития сотрудничества в торгово-экономической области с китайскими провинциями и городами
30 ноября на выставке «Россия» прошел День нашей республики
В Лямбирском районе Артём Здунов осмотрел капитально отремонтированные детский сад и школу
Глава Мордовии Артём Здунов выступил с Посланием Государственному Собранию РМ
Артём Здунов поздравил многодетных мам Мордовии