В Мордовии определили победителей регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье-2024»

Мост открыт!
В Саранске после капремонта открылось движение по мосту на улице Титова
По информации Министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ, в этом году заявки на участие подали более 60 творческих коллективов региона.
Экспертная комиссия фестиваля оценила режиссерское воплощение, актерскую игру, музыкальное и художественное оформление спектаклей, и назвала победителей.
В номинации «Детские театральные коллективы и студии» победителем стал Детский театр «Созвездие» Берсеневской школы Лямбирского района со спектаклем «Пропала собака!»
В номинации «Молодежные театральные коллективы и студии» победил Студенческий театр Мордовского педагогического университета им. М.Е. Евсевьева со спектаклем «Небылица в лицах».
Победители представят Мордовию на окружном фестивале «Театральное Приволжье».
Поделиться в соц. сетях:
В Саранске после капремонта открылось движение по мосту на улице Титова
Полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров побывал на предприятиях республики
Глава Мордовии Артём Здунов выступил с Посланием Государственному Собранию РМ
Артём Здунов поздравил многодетных мам Мордовии
У республики большой потенциал для развития сотрудничества в торгово-экономической области с китайскими провинциями и городами
В Лямбирском районе Артём Здунов осмотрел капитально отремонтированные детский сад и школу
Для оперативной работы по обращениям на прием были приглашены представители органов исполнительной власти и местного самоуправления