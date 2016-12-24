В Мордовии определили победителей регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье-2024»

По информации Министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ, в этом году заявки на участие подали более 60 творческих коллективов региона.

Экспертная комиссия фестиваля оценила режиссерское воплощение, актерскую игру, музыкальное и художественное оформление спектаклей, и назвала победителей.

В номинации «Детские театральные коллективы и студии» победителем стал Детский театр «Созвездие» Берсеневской школы Лямбирского района со спектаклем «Пропала собака!»

В номинации «Молодежные театральные коллективы и студии» победил Студенческий театр Мордовского педагогического университета им. М.Е. Евсевьева со спектаклем «Небылица в лицах».

Победители представят Мордовию на окружном фестивале «Театральное Приволжье».