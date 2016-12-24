Мэр Саранска в прямом эфире ответил на вопросы горожан

6 декабря в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте в прямом эфире на вопросы жителей отвечал Глава городского округа Саранск Игорь Асабин. Он затронул тему интервалов движения общественного транспорта, рассказал об уборке городских территорий от снега, благоустройстве столицы региона и т.д.

По словам градоначальника, сейчас от предприятия «Горэлектротранс» на дороги выходит 80 единиц транспорта. Остальные – от частных перевозчиков. До конца декабря на остановках появятся информационные таблички с указанием интервалов движения общественного транспорта в утренние часы, обеденное и вечернее время. Это поможет людям более четко ориентироваться.

Также Игорь Асабин напомнил о мобильном приложении bus13.ru, где можно отслеживать движение автобусов, троллейбусов и маршрутных такси по городу.

«Этот вопрос постоянно у нас контроле. Увеличена зарплата водителей. Кроме того, силами муниципального предприятия «ГЭТ» создана группа, в которой обучают водителей. Делаем все возможное, чтобы проблема была решена», - добавил мэр Саранска.

Шла речь и об уборке улиц и дворов от снега. В этом году закуплено 39 единиц техники более чем на 500 млн рублей.

«Следим, чтобы работа проводилась качественно и оперативно. Ее выполнение ежедневно контролируется в каждом районе города. Если уборка снега во дворе не устраивает жителей, то им следует обращаться в свою управляющую компанию или в администрацию города, а также по телефону 071», - сказал Игорь Асабин.

В прямом эфире горожан интересовало, когда наконец отремонтируют брусчатку на площади Тысячелетия. Глава городского округа пояснил, что сейчас идет первый этап работ – реконструкция фонтана Звезда Мордовии. На это уйдет 7-8 месяцев. Затем будет уложена брусчатка и начнется установка малых архитектурных форм.

В завершении Игорь Асабин затронул тему подготовки к предстоящему Новому году. Этой зимой в Саранске будет работать более 15 лыжных баз и более 20 катков. Решается вопрос о том, где будут обустроены ледяные горки.

По словам градоначальника, город традиционно украсят праздничной иллюминацией. Конструкций будет больше, чем в прошлом году. Например, возле Кафедрального собора Феодора Ушакова появится декоративное освещение «Звездное небо».

В каждом районе установят елки. Для Советской площади закуплена новая 22-метровая ель. Также для жителей и гостей столицы Мордовии готовится яркая праздничная программа.

Полную версию прямого эфира можно посмотреть по ссылке - https://clck.ru/36vg79.