Мэр Саранска ответит на вопросы жителей в прямом эфире

Наш город

6 декабря в 14:30 в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте в прямом эфире Глава городского округа Саранск Игорь Асабин ответит на вопросы жителей.

Интересующие вопросы можно задать под постом либо во время трансляции

Эфир пройдет при поддержке ЦУР Республики Мордовия.

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