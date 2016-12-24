Мэр Саранска ответит на вопросы жителей в прямом эфире

«Я пришел к вам с большим поклоном!»
Артём Здунов поздравил многодетных мам Мордовии
6 декабря в 14:30 в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте в прямом эфире Глава городского округа Саранск Игорь Асабин ответит на вопросы жителей.
Интересующие вопросы можно задать под постом либо во время трансляции
Эфир пройдет при поддержке ЦУР Республики Мордовия.
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