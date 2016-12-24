В Саранске на конкурсе «Иненармунь» выберут мордовскую красавицу

Приоритеты развития
Глава Мордовии Артём Здунов выступил с Посланием Государственному Собранию РМ
По информации Министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ, 10 декабря в Саранске пройдет первый Межрегиональный конкурс красоты и таланта «Иненармунь».
В настоящее время жюри уже определило 15 финалисток конкурса - все они представляют один из мордовских народов и говорят на родном языке.
Девушки расскажут о себе, своем районе и регионе, покажут творческие номера, а также представят традиционные и стилизованные национальные костюмы.
Площадкой для проведения конкурса станет Мордовский национальный драматический театр. Начало в 17:00. Вход свободный.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии Артём Здунов выступил с Посланием Государственному Собранию РМ
В Лямбирском районе Артём Здунов осмотрел капитально отремонтированные детский сад и школу
Артём Здунов поздравил многодетных мам Мордовии
В Саранске после капремонта открылось движение по мосту на улице Титова
Полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров побывал на предприятиях республики
Для оперативной работы по обращениям на прием были приглашены представители органов исполнительной власти и местного самоуправления
У республики большой потенциал для развития сотрудничества в торгово-экономической области с китайскими провинциями и городами