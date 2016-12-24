В Саранске на конкурсе «Иненармунь» выберут мордовскую красавицу

По информации Министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ, 10 декабря в Саранске пройдет первый Межрегиональный конкурс красоты и таланта «Иненармунь».

В настоящее время жюри уже определило 15 финалисток конкурса - все они представляют один из мордовских народов и говорят на родном языке.



Девушки расскажут о себе, своем районе и регионе, покажут творческие номера, а также представят традиционные и стилизованные национальные костюмы.



Площадкой для проведения конкурса станет Мордовский национальный драматический театр. Начало в 17:00. Вход свободный.