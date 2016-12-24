Рядом с главной новогодней ёлкой Саранска оборудуют зону фудкорта

Об этом в телеграм сообщил мэр города Игорь Асабин.

«Традиционно, в месте проведения праздничных новогодних и рождественских мероприятий планируется размещение нестационарных торговых объектов в виде деревянных конструкций (10 домиков) в едином стиле, украшенных гирляндами хвойного лапника с новогодними элементами и световой иллюминацией.

Жителям и гостям Саранска предложат разнообразную продукцию общественного питания: блины с различными начинками, хотдоги, бургеры, кондитерские изделия, шашлык, безалкогольный глинтвейн, горячий чай, кофе.

Также здесь можно будет приобрести сувенирную продукцию, товары народно-художественных промыслов, новогодние товары, вязаные изделия, валенки, шали, платки и др.

Зона фудкорта начнет свою работу с момента открытия главной новогодней елки на Советской площади и продолжит её до середины января 2024 года.

О начале работы фудкорта - дополнительно сообщим в пабликах Администрации.

В районах города также планируется размещение нестационарных торговых объектов в местах установки новогодних елок».